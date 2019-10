HOPPER I DET: En engasjert Strømsgodset-trener Henrik Pedersen under oppgjøret mot Ranheim på Marienlyst stadion i september. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Godset-sjefen forbauser med uvanlig grep: – Fryktelig spesielt

Strømsgodset-trener Henrik Pedersen (41) tar utradisjonelle virkemidler i bruk for å holde «Godset» i Eliteserien. I høst har klubben spilt to treningskamper i «skjul».

10. oktober tapte Strømsgodset 0–1 i en treningskamp mot HamKam.

«Kampen var ikke åpen for presse. Da dekker vi ikke den», forklarte Drammens Tidende-journalist Ola Niemann på Twitter etter at enkelte reagerte på manglende dekning fra lokalavisen.

Også treningskampen mot Skeid 5. september ble spilt bak lukkede presse-dører.

– Normalen i Tyskland

Klubbens kommunikasjonssjef Magne Jordan Nilsen forklarer at kampene «ikke ble annonsert» på grunn av sportslige hensyn, etter trener Henrik Pedersens ønske.

– Det er fryktelig spesielt å stenge treningskamper, mener Eurosport-kommentator og Strømsgodset-ekspert Kenneth Fredheim.

Han stusser spesielt over at det gjøres i rolige perioder, lenge før neste tellende kamp.

– Dessverre skynder vi oss langsomt etter utlandet. Jeg hadde selv tenkt meg på Godset-trening før Mjøndalen-kampen for å kjenne litt på pulsen. Den var stengt. Det har nok med Henrik Pedersens tyske bakgrunn å gjøre. Der er vel alt stengt. Der er det normalen, mener Fredheim.

Pedersen var assistenttrener i Union Berlin og hovedtrener for Eintracht Braunschweig i Tyskland før han tok over som Strømsgodset-trener.

Strømsgodsets kommunikasjonssjef påpeker at tilskuere som visste om kampene fikk slippe inn, men han vedgår at pressen må ha oppfattet dem som «lukket».

– Vi skulle teste en del ting mot HamKam, og Henrik ønsket ikke at kampen ble annonsert på forhånd. Men så viste det seg at Hamar Arbeiderblad kom for å dekke kampen, mens Drammens Tidende antok at den var lukket. Det ble kanskje litt rart, sier Nilsen, som mener det hadde vært mer ryddig å slå fast at kampene ble spilt bak lukkede dører.

– Noe nytt og overraskende

På grunn av sykdom, skader og spillere på landslagsoppdrag ble en rekke juniorspillere testet i HamKam-oppgjøret. Kun åtte A-lagsspillere var i aksjon, ifølge klubbens nettsted.

– Henrik er vant med dette fra Tyskland, men det er litt nytt her i Norge. Dette er ikke verre enn at han vil gjøre enkelte taktiske ting i fred og ro uten at det havner i media eller i sosiale medier, sier Nilsen.

Flere andre toppklubber, deriblant Brann og Aalesund, har innført en praksis der enkelte treninger lukkes for pressen.

– Men jeg har aldri tidligere hørt at det skjer i treningskamper. Det er noe nytt og litt overraskende. Men jeg er ikke i posisjon til å dømme noen. Klubbene må ta disse avgjørelsene selv, sier Mjøndalen-trener Vegard Hansen, som sier at stengte treninger ikke er noe de ville gjort i Mjøndalen.

Han peker på at Strømsgodset-rivalen har fått kritikk for det motsatte: Å være for åpne, noe VGTV har utnyttet:

– Vi har som flere andre lag stengt treningene når vi har gått gjennom kampplaner, og det kommer vil til å fortsette å gjøre. Det er en del av nerven mellom klubbene. Alle må få lov til å stenge deler av treningene, og så er man åpen for spørsmål etterpå, sier Strømsgodset sportssjef Jostein Flo, som sier at han ikke hadde kjennskap til at treningskampen mot HamKam var lukket for pressen.

Eurosports Kenneth Fredheim tror «låse seg inne»-taktikken er feilslått i Norge.

– Du får enda mindre oppmerksomhet, og det tror jeg er negativt. Noe av det fine med norsk fotball er nærheten, sier han.

Strømsgodset ligger ett poeng over direkte nedrykksplass. Søndag kommer Lillestrøm til Marienlyst. Det er starten på et voldsomt Godset-program denne høsten: Haugesund (b), Rosenborg (h), Molde (b), Brann (h) og Kristiansund (b).

– Jeg regnet meg nettopp frem til at vi er på delt fjerdeplass på de siste åtte kampene, så vi har klart å heve nivået vårt. Men vi er fortsatt i bunnstriden med begge bena. Det er en tøff situasjon for en stor klubb, men vi går inn i dette med stor entusiasme. Vi angriper situasjonen, sier Jostein Flo, som tror Strømsgodset må ha over 30 poeng for å klare seg.

– Vi har blitt tippet ned, så vi har på mange måter stått opp fra de døde, tillegger han.

Publisert: 20.10.19 kl. 14:20







