Reuters: Spillerkontrakter kan bli forlenget

FIFA skal diskutere om kontrakter som utløper ved sesongslutt bør forlenges som følge av alle corona-utsettelsene, ifølge Reuters.

Nyhetsbyrået skal ha sett et internt dokument delt med Det internasjonale fotballforbundets (FIFA) coronavirus-arbeidsgruppe.

I dokumentet ligger det et forslag om at spiller- og trenerkontrakter som utløper ved fotballsesongenes opprinnelige sesongslutt bør forlenges som følge av utsettelsene og ha varighet frem til sesongene er ferdigspilt.

FIFA satte ned en arbeidsgruppe 18. mars som skulle jobbe med ulike problemstillinger som dukket opp som følge av corona-pandemien.

Forslaget i dokumentet er ikke vedtatt av arbeidsgruppen, men Reuters skriver at det skal diskuteres på et møte i arbeidsgruppen senere torsdag.

De aller fleste fotballigaer avsluttes på våren og mange spillere- og trenere har kontrakter som utløper 30. juni.

Som følge av pandemien er mange sesonger satt på pause og det er usikkert når de vil kunne fullføres.

Nyhetsbyrået skriver ikke om det i forslaget er informasjon om dette også gjelder låneavtaler, som for eksempel Odion Ighalos utlån til Manchester United ut vårsesongen 2020.

Reuters skriver at det i forslaget står at den samme praksisen vil gjelde for lignende tilfeller kommende sesong ettersom at neste sesong sannsynligvis vil ha forsinket start.

Overgangsvinduene skal også opp til diskusjon og det vil bli vurdert om vinduene bør skyves på for å tilpasse seg utsatte- og forsinkede ligastarter- og avslutninger.

