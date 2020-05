ÅPEN FOR ALLE: Oppgjøret mellom Manchester City og Arsenal den 17. juni sendes åpent på TV 2. Da trenger man ikke Premium-abonnement for å se Kevin De Bruyne (i lyseblått) og Matteo Guendouzi krige om poengene. Foto: Martin Rickett / PA Wire

Slik blir Premier League-sommeren på TV 2: Viser samtlige 92 kamper

Når Premier League starter opp igjen i juni vil TV 2 sende samtlige av de 92 kampene som gjenstår av 2019/20-sesongen, men foreløpig går bare én av dem går på åpne kanaler.

Det bekrefter sportssjef i TV 2, Vegard Jansen Hagen, overfor VG.

Den ene kampen som sendes gratis er hengekampen mellom Manchester City og Arsenal som spilles dagen Premier League er tilbake 17. juni. Den kampen skal sendes på hovedkanalen TV 2.

Etter at oppstartsdatoen for Premier League ble klar, annonserte de engelske rettighetshaverne, Sky Sports og BT Sports, at de sender flere Premier League-kamper på åpne kanaler.

Sky Sports opplyste at de skal sende 64 av de 92 resterende kampene, og at 25 av disse ville være gratis å se for alle.

Men for TV 2s del er det foreløpig bare lagt opp til en kamp gratis. Resten skal gå på TV 2 Sumo og på Premier-kanalene.

Det er imidlertid ikke umulig at det blir flere kamper på TV 2s åpne kanaler, sier Vegard Jansen Hagen. TV 2 får sende samtlige av de 92 gjenstående kampene denne sesongen.

– Det er ikke utenkelig at det kan bli flere, men det er foreløpig ikke planlagt. Vi jobber oss gjennom dette runde for runde akkurat nå. Den endelige kanalfordelingen er ikke klar enda, men det er arbeid som pågår, og det kan selvsagt bli flere kamper. Vi vil markere at Premier League er tilbake med et smell, og da synes vi det er utrolig kjekt å få dele det med så mange som mulig.

– Det er en spesiell tid og det blir en spesiell sommer for mange, så vi starter der. Så ser vi hvordan resten av kabalen blir.

Slik blir kamptidspunktet for resten av Premier League-sesongen:

Fredag: 21.00

Lørdag: 13.30, 16.00, 18.30 og 21.00

Søndag: 13.00, 15.00, 17.30 og 20.00

Mandag: 21.00

Midtuke-kampene vil gå på følgende tidspunkter:

Tirsdag: 19.00 og 21.00

Onsdag: 19.00 og 21.00

Torsdag: 19.00 og 21.00

– Selv om mange av kampene går på forskjellige tidspunkt vil det være noen kamper som går parallelt med hverandre. Vil folk da kunne velge selv hvilke kamper de vil se?

– Ja, og du kan jo bli nostalgisk av mindre. Det er en god parallell til forrige rettighetsperiode da man kunne velge selv. Der det er parallelle kamper vil man kunne velge selv hvilken kamp man vil se, og det er veldig gøy. Vi innser at det gjelder bare for denne perioden, men akkurat nå er det veldig okay, sier Jansen Hagen.

– Det har blitt gjort en betydelig jobb med kampoppsettet fra Premier League sin side, og det er veldig spredd utover. De har tatt høyde for at det skal bli flest mulig kamper på unike tidspunkt.

1. mars ble det klart at TV 2 sikret seg rettigheter til færøysk fotball. Selv om flere av Europas største ligaer nå starter opp igjen, vil kanalen fremdeles fullføre det de startet på.

– Fotballen på Færøyene kom som et lys i mørket, og det har vært sjarmerende. Vi skal fullføre det vi startet på der med stil, men det blir en gradvis nedtrapping, sier Jansen Hagen, som forteller at de skal lage oppsummeringsprogrammer på kveldene fra alle ligaene de har rettigheter til.

– Vi må huske på Færøyene. Vi må ikke la oss blende selv om flomlysene på Old Trafford og Anfield tennes igjen.

Publisert: 31.05.20 kl. 09:37

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 29 27 1 1 66 – 21 45 82 2 Manchester City 28 18 3 7 68 – 31 37 57 3 Leicester City 29 16 5 8 58 – 28 30 53 4 Chelsea 29 14 6 9 51 – 39 12 48 5 Manchester United 29 12 9 8 44 – 30 14 45 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

