Jürgen Klopp og David Wagner da de møttes som managere for henholdsvis Liverpool og Huddersfield. Foto: Dave Howarth / PA Wire

Klopp-kompisens krise: 2–22

Jürgen Klopps forlover David Wagner er hardt presset før Schalke 04s kamp mot Uwe Röslers Fortuna Düsseldorf onsdag.

Nå nettopp

Mens bestekompisen har hatt en fantastisk sesong som Liverpool-manager, er tålmodigheten med Wagner nå i ferd med å renne ut i Gelsenkirchen.

Schalke 04 hadde - heldigvis for Wagner - en mer enn godkjent høst, men siden slutten av januar har det vært total krise; Uten seier på ni kamper og mål i kun to av disse kampene. 2–22 i målforskjell. Det betyr at Schalke har vært aller dårligst i Bundesliga disse ni siste matchene.

Ved nyttår lå de for eksempel likt med Borussia Dortmund og tre poeng bak Bayern München. De luktet på Champions League.

Mens briller, skjegg, ofte caps og også opptreden både på sidelinjen og på pressekonferansene gjør at Wagner minner om Klopp, er det altså en Klopp-kompis i krise som møter Uwe Rösler onsdag.

Først 0–4 i derbyet mot Borussia Dortmund og så 0–3 mot nedrykkskandidat Augsburg sist gjør at avisen Bild nå spør om Wagners skjebne som Schalke-sjef er beseglet.

Bilds statistikk viser blant annet at spillerne i Schalke løper atskillig mindre enn de gjorde i høst, og de har allerede flere baklengsmål denne våren enn de hadde hele høstsesongen.

– Vi mangler letthet og selvtillit. Vi gjør mange individuelle feil, sier Wagner.

Han står foran et par viktige kamper nå: Fortuna Düsseldorf onsdag og Werder Bremen lørdag - altså to klare nedrykkskandidater.

Wagner og Klopp møttes da begge spilte for Mainz på 1990-tallet. Siden har Wagner vært forlover for Klopp, og Klopp har vært fadder for Wagners barn. Da Klopp ble sjef i Borussia Dortmund, hentet han inn Wagner som reservelagstrener - en jobb han hadde inntil han overtok Huddersfield i 2015.

Uwe Rösler har sin første trenerjobb i hjemlandet. Og han innser at onsdagens kamp er helt avgjørende for Fortuna Düsseldorf:

– Vi må vinne, sier han ifølge Bild.

Fortuna Düsseldorf lå sist da Rösler overtok. De taper så å si ikke under den nye treneren, men de vinner ikke heller. Det har blitt seks uavgjort, ett tap og én seier til nå.

Først og fremst har Fortuna Düsseldorf rotet bort ledelser og sløst med sjanser under Rösler.

– Vi må vinne, uansett hvordan. Det er laget klar over, sier Uwe Rösler ifølge Bild. Han kom til Düsseldorf fra Malmö FF. Før det hadde han trent en rekke klubber i Norge og England.

– Vi spiller ikke som et lag som ligger på tredje siste plass, mener Rösler, men tabellen lyver ikke.

VG-tips: Hjemmeseier

Fortuna Düsseldorf har viljestyrke, men har foreløpig fått dårlig betalt under Uwe Röslers styre. Men man kan ikke sikre plassen utelukkende på å spille uavgjort - hele seks av åtte ligakamper under den tidligere Lillestrøm-treneren har endt med U.

Schalkes formsvikt er betydelig - i vinter og vår er det lite som har gått etter planen. Kun to mål på ni siste kamper, sier sitt.

En etterlengtet seier. Det er det som gjelder for disse klubbene. Vertene er mest tabellutsatt, men Schalke virker mest sårbare. Tenk på at gjestene ikke har vunnet borte siden november.

Vi tenkte først på uavgjort som et mulig spill her. Men vertene har vært veldig nær en trepoenger i begge kampene etter pausen, og derfor prøver hjemmeseier i kveld til 2,55 i odds. Spillestopp er kl. 20.25 og Viasport 1 viser kampen.

Publisert: 27.05.20 kl. 10:56

