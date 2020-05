AVGJORT? Borussia Dortmunds Erling Braut Haaland klarte aldri å lure Alphonso Davies og score mot Bayern München. Foto: Federico Gambarini/POOL / PA Wire

Tjærnås: – Bayern gir aldri bort dette

Seieren Borussia Dortmund tirsdag gjør at Bayern München feier mot ligatittel nummer 30. Ekspertene mener det er avgjort.

Nå nettopp

– Bayern gir aldri bort dette. De er for smarte taktisk, har for mange matchvinnere i nesten alle posisjoner, og har alt for solid defensiv struktur til å miste forspranget, fastslår Lars Tjærnås, ekspertkommentator i Viasport.

Når seks seriekamper gjenstår, er det syv poeng fra Bayern München på 1. plass til Borussia Dortmund på 2. plass. Bayern er likevel ikke i «Liverpool-klassen»; de står med fire tap og fire uavgjort etter 28 kamper.

– De hadde matchball mot Dortmund – som de smashet inn. Det hjelper heller ikke at utfordrerne snubler. Leipzig taper ikke, men har fem uavgjort på siste åtte som eksempel. Bayern kan vinne kamper på absolutt alle måter. Strålende kontringslag, kan spille ut etablert forsvar, og viste mot Union Berlin at de er skarpe på dødball også, mener Lars Tjærnås.

Internasjonale medier er enige med ham.

– Bayern avgjort tittelkampen, skrev spanske Sport, mens deres kolleger i Mundo Deportivo fastslo at «Bayern lukter mesterskapet».

– Bayern flyr mot sin 30. ligatittel, skrev italienske La Repulibblica, mens sveitsiske Blick fastslo følgende:

– Det gjenstår seks runder av Bundesliga. Etter 0–1 er tittelkampen så godt som kjørt for Borussia Dortmund mot Bayern.

Om laget fra München vinner, er det deres åttende strake gull. Borussia Dortmund vant våren 2012 som den siste ikke-Bayern-mester.

Etter at Hansi Flick overtok som trener for Niko Kovac i november, har laget tatt 46 av 54 mulige poeng.

– Bayern har sett ut som verdens beste lag etter at Flick tok over i høst, og med syv poeng ledelse på BVB og ni poeng til Leipzig er det nesten umulig å se hvordan dette kan glippe for Bayern. BVB og Leipzig skal i tillegg møte hverandre i den neste siste runden, sier bundesligakommentator på Viasport, Eivind Bisgaard Sundet.

VG-tips: Borteseier

Hverken Borussia Dortmund eller Bayern München spiller fredag. Derimot er det Freiburg – Bayer Leverkusen som står på menyen.

Freiburg mistet en 3–1-ledelse borte mot Eintracht Frankfurt på tirsdag, og har ikke vunnet noen av sine tre kamper etter pandemi-pausen. Fasiten over tid er kort og godt betenkelig med 2–3–5-form på ti siste ligamatcher.

Bayer Leverkusen var ikke til å kjenne igjen i tirsdagens 1–4-nedtur hjemme mot Wolfsburg. Men vi forventer at laget akter slå tilbake i kveld. At de har noe bevise.

Tenk på at gjestene har vunnet ni av 12 siste i bundesliga-kamper. Og at laget har scoret minst to mål i åtte av 11 siste ligamatcher.

Leverkusen-klubben slåss med Borussia Mönchengladbach om den viktige 4.-plassen som gir Champions League-deltagelse, og har motivasjon. Freiburg må tas på alvor for sin respektable 8. plass. Men de har gått på tomgang en stund nå.

Borteoddsen står til 1,67, spillestopp er kl. 20.25 og Viasport 1 viser kampen.

Publisert: 29.05.20 kl. 12:43

