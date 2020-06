BLE SKADET: Erling Braut Haaland måtte forlate banen med vondt i kneet mot Bayern München for halvannen uke siden. Foto: Scanpix

Haaland kan rekke Norge-duellen mot Hertha

En kneskade har gjort Erling Braut Haaland (19) tvilsom til kampen mot Rune Almenning Jarstein (35) og Per Ciljan Skjelbreds (32) Hertha Berlin på lørdag, men nå er unggutten tilbake i trening.

Borussia Dortmund-sjef Lucien Favre så Haaland forlate banen mot Bayern München for halvannen uke siden, etter at nordmannen kolliderte med dommeren og pådro seg en smell i kneet.

Kollisjonen gjorde at Haaland måtte stå over da Dortmund vant 6–1 borte mot Paderborn forrige helg. Nå opplyser Favre på en pressekonferanse at jærbuen kan rekke lørdagens match.

– Erling Haaland startet å trene igjen med laget i dag. Vi får se, sier Favre.

Mulig norsk duell

Hvis Haaland blir klar, blir det en norsk kamp i kampen mellom Dortmund og Hertha Berlin.

Almenning Jarstein og Ciljan Skjelbred kommer da til Signal Iduna Park, etter å ha vunnet tre av hovedstadslagets fire siste matcher.

Hertha Berlin ligger på 9. plass med 38 poeng, når det gjenstår fem runder. Dortmund er på 2. plass og har tatt 60 poeng. Det er syv færre enn serieleder Bayern München.

MØTER DORTMUND: Per Ciljan Skjelbred i aksjon for Hertha mot Axel Witsel og Dortmund i november. Foto: Scanpix

Tøff tetkamp

De fire øverste lagene ved sesongslutt vil få Champions League-plass. Foreløpig har Dortmund bare fire poeng ned til Bayer Leverkusen på 5. plass.

Det er derfor viktig for Favre å få Haaland i gang igjen raskest mulig. Nordmannen har scoret 41 mål denne sesongen - fordelt på 36 kamper for Dortmund og Red Bull Salzburg.

– Slik vi ser det, er tittelkampen avgjort. Vi ligger på 2. plass - og der ønsker vi å ende, sier sportsdirektør Michael Zorc om den nye målsetningen.

Han uttrykte samtidig støtte til stjerneskuddet Jadon Sancho for ungguttens markering mot rasisme under oppgjøret mot Paderborn.

Publisert: 04.06.20 kl. 12:52

