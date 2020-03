«Suveren» Solskjær hylles etter ny triumf i Manchester-derbyet

MANCHESTER (VG) (Manchester United – Manchester City 2–0) 10 er tallet etter at Ole Gunnar Solskjær (47) nok en gang gjorde livet vanskelig for Pep Guardiola (49).

10, som i antall år siden sist Manchester United vant begge kampene mot byrivalen i en Premier League-sesong.

Og 10, som i antall kamper på rad Solskjærs lag nå har spilt uten å tape. Det er én kamp unna nordmannens rekord, som ble satt på hans elleve første kamper som midlertidig United-manager.

Nok en gang var det januarsigneringen Bruno Fernandes – i 10-errollen – som ble nøkkelen for United, denne gangen med en genial målgivende pasning til Anthony Martial.

Storkjøpet fra Portugal har vært involvert i flere mål (fem) enn noen annen i Premier League siden han debuterte den 1. februar.

– Det var Uniteds beste kamp under Solskjær. Taktisk suveren, og nøkkelvalgene hans ble rettferdiggjort, skriver Manchester Evening News-journalist Samuel Luckhurst på Twitter.

Manchester City startet klart best på Old Trafford, til tross for at Kevin De Bruyne ikke var med i troppen på grunn av en skulderskade.

Raheem Sterling og Sergio Agüero fikk hver sin mulighet det første kvarteret, og gjestene dominerte spillet med godt over 70 prosent i ballbesittelse, men United klarte å ri av den første stormen.

Så hugget de til.

Først var Martial for egoistisk og avsluttet da han kunne spilt frem Fernandes i åpenbar scoringsposisjon. Portugiseren var forbannet. Så viste han hvordan det skal gjøres.

United fikk et frispark i god innleggsposisjon, og da et uoppmerksomt City-forsvar ventet på at innlegget skulle slås, slo Fernandes en genial chip i bakrom til Martial, som avsluttet på første berøring. En slepphendt Ederson lot skuddet gå inn på nærmeste stolpe.

Martial ble med det den første United-spilleren til å score både hjemme og borte mot City i samme Premier League-sesong siden Cristiano Ronaldo i 2006/07.

Scoringen satte fyr på Old Trafford. «Ole, Ole, Ole» og «Bruno, Bruno, Bruno», sang hjemmefansen mens laget deres kontrollerte inn ledelsen til pause.

1–0: Anthony Martial feirer scoringen sin. Foto: PETER POWELL / EPA

Etter pause tok kampen fyr. Sergio Agüero fikk en scoring annullert for en hårfin offside etter VAR-vurdering, så holdt Ederson på å rote det til i motsatt ende av banen.

City-keeperen bommet totalt på et mottak, Martial var på alerten, men brassen klarte å klarere ballen i grevens tid. Den franske spissen var ikke like heldig; han smalt kneet i stolpen etter å ha bommet på ballen, men kom seg på bena igjen etter noen smertefulle sekunder.

Bruno Fernandes’ overblikk har blåst liv i United-sesongen, men portugiseren håper nok at lagkameratene også kan bli bedre til å løfte hodet i avgjørende situasjoner.

Han var lite fornøyd da Daniel James, i likhet med Martial i første omgang, kunne servert ham på sølvfat foran mål, men i stedet valgte å skyte fra skrått hold. Solskjær reagerte med sinne på benken.

Heldigvis for United ser Sterling ut til å være vaksinert mot å score mot byrivalen. City-stjernen står fortsatt uten mål mot United i karrieren, og bommet nok en gang på en mulighet etter et godt innlegg av Riyad Mahrez.

Ved sidelinjen var Guardiola stadig mer frustrert. Etter å ha slengt med leppen til Fernandes, fikk han «hysj»-tegnet i retur. På overtid plasserte Scott McTominay på imponerende vis inn 2–0-målet fra distanse etter en kjempetabbe av Ederson. Denne sesongen har Solskjærs menn stilnet byrivalen mot alle odds.

Nordmannens ettermiddag oppsummert: 10/10.

