Irritert Guardiola beskyldes for å være «den verste taperen»

MANCHESTER (VG) Pep Guardiola (49) fremsto til tider så frustrert at han holdt på å sprekke da han stilte til pressekonferanse etter sitt tredje tap for sesongen mot Ole Gunnar Solskjær (47).

Syv minutter ut i seansen, etter å ha svart på en rekke kritiske spørsmål, så Guardiola ut til å ha fått nok da en BBC-journalist spurte om han ser «mangel på motivasjon» hos spillerne sine.

Først åpnet han munnen for å avbryte spørsmålet. Så trampet han foten i bakken. Så gned han seg febrilsk i ansiktet med begge hender.

– Baaah, grynter Guardiola.

– Vi spilte veldig bra, fortsetter han og slår neven i bordet, tydelig irritert.

– Jeg ser ingen mangel på motivasjon hos disse guttene. Ser du hvordan de presser, hvordan de hopper, hvordan United-spillerne bare slo lange baller? United klarte ikke å slå tre pasninger på rad. Det er ikke sant! Laget kunne gjort det, de ønsket å gjøre det, det er ingen mangel på motivasjon eller konsentrasjon.

– Jeg er fornøyd med hvordan vi spilte. Jeg vet at vi tapte. Vi er ikke enige. Jeg forstår tonen i spørsmålene, men jeg likte kampen vi spilte. Jeg likte den. Når jeg ikke liker det, sier jeg det til dere: «Jeg likte det ikke, motstanderen var bedre». Det skjer noen ganger, men vi hadde ballen mest, vi prøvde å skape ting, men manglet det siste lille, sier Guardiola.

Katalanerens oppførsel etter tapet på Old Trafford har skapt reaksjoner på sosiale medier.

– Pep er en stor trener, men han må være den verste taperen av alle managere jeg kan huske. Det virker alltid som at han tar det forferdelig (eller så later han på en passiv-aggressiv måte som at han er fornøyd), skriver The Athletic-direktør Ed Malyon på Twitter.

Det var ikke bare journalister som var kritiske i tonen etter Citys 0–2-tap. Det samme var midtbanespilleren Bernardo Silva. I et åpenhjertig intervju med Sky Sports uttalte han følgende:

– Det var en dårlig kamp av oss. Det er uakseptabelt, etter min mening. En veldig dårlig dag.

Da Guardiola får spørsmål at Silva betegnet prestasjonen som uakseptabel, svarer City-manageren kort og kontant:

– Uakseptabelt? Jeg er ikke enig med Bernardo.

Han vil ikke skylde på fraværet av Kevin De Bruyne, som ble utelatt fra troppen på grunn av en skulderskade.

– Kevin er så viktig, men alle er viktige. Det ville vært veldig urettferdig mot de andre å skylde på at Kevin ikke var der. Jeg respekterer spillerne mine, de gjorde det veldig bra, og det vet de. Når de ikke gjør det bra, så sier jeg ifra, men jeg synes vi var gode, tviholder Guardiola.

Han var ikke i humør til å svare på spørsmål om hvor langt Manchester United er unna å utfordre om gull i Premier League.

– Det er et spørsmål til Solskjær, ikke til meg, sier han.

