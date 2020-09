Kommentar

«Fort Ullevaal» kan fort bli helt uinteressant

Av Knut Espen Svegaarden

UVISST: Norges landslagssjef, Lars Lagerbäck, aner lite om hvor den viktige kampen mot Serbia om en drøy måned skal spilles - kanskje blir det ikke Ullevaal. Foto: Stian Lysberg Solum

ULLEVAAL STADION (VG) På hjemmebane har Lars Lagerbäck den beste statistikken av samtlige ledere av et norsk herrelandslag. Men den fordelen kan likevel ryke i play-off-kampen mot Serbia 8. oktober.

Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Først er det Østerrike, på Ullevaal fredag. Så er det Nord-Irland mandag. Men det de fleste som bryr seg om norsk landslagsfotball er opptatt av, det er kampen mot Serbia.

Det er en drøy måned til den kampen skal spilles. I en normal verden er det kort tid. I dagens verden, der reglene endres hver uke for hva som er lov og ingen vet hvordan smitte-tallene er om tre dager, er 37 dager lenge.

27. juli, var situasjonen, for eksempel, helt annerledes enn den er i dag.

les også Normann ble smittet i Russland: – Alle symptomer

Verden, også fotball-verdenen, er blitt et uforutsigbart sted å være i.

I utgangspunktet skal kampen mot Serbia spilles på Ullevaal 8. oktober. Men ingen kan si sikkert, bare en drøy måned før kampen skal spilles. I Norges Fotballforbund vet de heller ikke når den endelige beskjeden kommer.

Og vi vet heller ikke hvor kampen ellers kan spilles: Serbia er utenfor Schengen-området. Det dukker opp andre regler da, det må eventuelt gis unntak for Covid-19, for at serberne skal få komme til Norge og Ullevaal. «Jobbreise-direktivet» må brukes. Og påtrykket, presset, må komme fra øverste hold i Norge, det vil i realiteten si fra statsminister og regjering.

I tillegg øker smitten i disse dager. I utgangspunktet er det Norges Fotballforbunds ansvar å finne løsningen her – hvis det viser seg at kampen ikke kan spilles på Ullevaal. Kampen må da spilles i et land som UEFA (det europeiske fotballforbundet) har godkjent for spill – det vil i øyeblikket si Polen, Ungarn, Hellas og Kypros.

les også Forholdet som endret seg fullstendig

Allerede her har det dukket opp et problem: Ungarn har nå stengt grensene sine.

Usikkerheten er stor. Og finner ikke Norge en god løsning, som arrangør, så kan det ende med at Norge taper kampen mot Serbia, og resultatet blir stående som «0–3».

Og i alt dette kaoset, med seriestart i de fleste ligaene i Europa, spillere som bytter klubb, og karantene-reglene er svært ulike fra land til land og fra liga til liga, skal Lars Lagerbäck forberede landslaget. Og det til starten på en turnering (Nations League), som selv NFF innerst inne trodde at ville bli stoppet, eller i det minste utsatt. Kamper, rett før seriestart i de største ligaene, allerede i september, kom overraskende på mange.

les også Spisstrioen gjør Norge til best i Europa: – Aldri opplevd

Så Lagerbäck forbereder seg, til sin 15. hjemmekamp med Norge. Han, støtteapparatet og spillerne har snakket mye om dette, med at Norge skal være et solid hjemmelag. Det er utgangspunktet for suksess for en liten fotball-nasjon, det vet Lagerbäck bedre enn noen.

Uten tap mot Østerrike fredag, går Lagerbäck og Norge til hjemmekampen mot Serbia ubeseiret på Ullevaal på nøyaktig fire år. Da er det ekstra bittert hvis den hjemmefordelen forsvinner i Corona.

Ingen andre landslagssjefer for Norge har vært ubeseiret på sine 15 første hjemmekamper Drillo tapte tre av de 15 første hjemmekampene i sin første periode, men han har fortsatt en nærmest uslåelig rekord: Ubeseiret hjemme fra 25. september 1991 og ut perioden sin som ble avsluttet med VM 1998, nær sju år - 31 hjemmekamper (20 seirer, 11 uavgjorte).

Lars Lagerbäck har lagt mye i å være gode på hjemmebane, gjøre Ullevaal til det berømte «fortet» alle ønsker at hjemmekampene skal spilles på.

Trolig er det fortsatt en måned til han får vite om Norges viktigste fotballkamp på 20 år skal spilles på Ullevaal, hvor den eventuelt skal spilles - eller om den i det hele tatt blir spilt.

Men Lagerbäck har ventet i nesten 10 måneder nå, på å få lede laget sitt i en landskamp igjen, så han kan vel vente litt til ...

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden. Foto: Hallgeir Vågenes

Publisert: 03.09.20 kl. 09:39