Bamba med etterlengtet mål da Ingebrigtsen tok sin første Brann-seier

BEKKESTUA (VG) (Stabæk – Brann 0–2) Det gikk ikke i første kamp for Kåre Ingebrigtsen (54), men mot Stabæk fikk han både tre poeng og Daouda Bamba tilbake på scoringslisten.

Og etter kampen avslører Daouda Bamba hva bestillingen fra Brann-trener Kåre Ingebrigtsen går ut på:

– Smil mye og ha det moro, gliser en tydelig fornøyd Bamba overfor Eurosport.

Ivorianeren løp rett mot armene til Ingebrigtsen etter at han dro av Stabæk-keeper Marcus Sandberg på lekkert vis og satte punktum på overtid av kampen.

Det ble 2–0 til bergensversjonen av «Team Ingebrigtsen» i flomlyset på Nadderud, men inntil Robert Taylors 1–0-scoring etter 62 minutter var kampen som en bekreftelse på de to klubbenes dårlige form:

Begge kom til oppgjøret med én seier på de syv siste seriekampene. Mens Brann forsøker ny trener for å komme ut av blindgaten, nøyer Stabæk seg med ny formasjon.

Men Jan Jönssons omlegging til 4–4–2, slik han som oftest stilte i forrige periode som Stabæk-trener, var ingen umiddelbar suksess. Svensken fikk en ekstra spiss i japanske Kosuke Kinoshita, men han ville mer enn han evnet mot Brann, og førstevalget Erik Botheim treffer fortsatt ikke mål i Stabæk-trøyen, mandag kveld kun tverrliggeren.

Rosenborg-eiendommens heading på Tortel Lumanzas corner kunne gitt Stabæk utligningen de forgjeves brukte den siste halvtimen på å jakte. Rett i forveien hadde nemlig en inntil da iskald Robert Taylor satt kampens første scoring.

Jönsson forklarer omleggingen med at laget leverte bra i 4–4–2 den siste halvtimen i forrige serierunde mot Viking, og mener de leverte godt mot Brann. Det var marginene som gikk mot dem, sier treneren.

– Vi var i stolpen og tverrliggeren, det var litt tilfeldigheter.I dag gjør vi en bra prestasjon, vel så bra som motstanderen, men vi får ikke med oss noe, sier Jönsson.

SENDTE BRANN I FØRINGEN: Branns Robert Taylor kunne juble etter å ha satt kampens første mål, etter «forarbeid» av Daouda Bamba som selv satte b Foto: Håkon Mosvold Larsen

Angrepet gikk raskt og fremoverrettet, og startet faktisk i eget forsvar ved at midtstopperinnbytter Christian Eggen Rismark snappet ballen. Trønderen trillet hjem til keepervikar Øystein Olsen Pettersen, kastet inn rett før start da Håkon Opdal meldte sent forfall. To flikker senere – fra Petter Strand og Daouda Bamba – var plutselig finnen på blank mål. Han trillet til Bamba, som skjøt i stolpen, men på returen var Taylor på pletten.

Det ble 1–0 og lenge så det ut til at det ble kampens eneste. Men i sluttsekundene kom Daouda Bamba alene med Marcus Sandberg. For første gang siden borte mot Aalesund 24. juni traff Brann-spissen mål og sikret 2–0.

Dermed står Stabæk med seks kamper uten seier.

– Nå er det litt tøft. Det skal jeg ikke legge skjul på. Ting går litt mot oss og prestasjonene har sviktet. Vi har fått noen på trynet, sier kaptein Andreas Hanche-Olsen.

