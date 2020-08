USIKKER PÅ VIDERE KURS: Fredrik Aursnes peker under kamp for Molde i år. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Aursnes usikker på Toulouse-overgangen: – Vi får se hvor villige de er

SARPSBORG (VG) (Sarpsborg – Molde 2–1) Molde-motor Fredrik Aursnes (24) er ikke blitt enig med Toulouse om sin personlige avtale – og innrømmer at han er blitt mindre optimistisk med tanke på å få gjennom overgangen.

Det er lenge siden den norske serietoeren aksepterte å selge Aursnes for tre millioner euro – rundt 32 millioner norske kroner. Akkurat nå tyder ting på at det ikke blir noe av avtalen med Ligue 2-klubben.

– Det forhandles vel og snakkes litt. Tror ikke de har kommet noe nærmere, statusrapporterer Fredrik Aursnes etter 1–2-nederlaget for Sarpsborg i en kamp Molde vant sjansestatistikken 7–4.

Mandag meldte de engelske mediene Daily Mail og The Sun om at også den nyopprykkede Premier League-klubben Leeds skal være interessert i nordmannen. Molde-direktør Ole Erik Stavrum avviser kontakt mellom klubbene.

– Det er helt ukjent for oss, sier Stavrum.

Tittelforsvarerens «maratonmann» på midtbanen, han som nesten alltid løper mest og aldri spiller dårlig, har spilt samtlige seks kamper siden TV 2 først meldte om franskmennenes interesse rett før kampen mot Bodø/Glimt.

Blitt mindre optimistisk

På VGs spørsmål om tidtrøyten tyder på at han ikke er fornøyd med hva nedrykksklare Toulouse har tilbudt ham, svarer han slik:

– Ja, per nå er det litt sånn. At vi ikke er helt enige. Vi får se hvor villige de er, sier Aursnes.

– Hva er mest sannsynlig nå – at det ryker eller at det kommer i orden?

– Egentlig vanskelig å si. Har ikke peiling, egentlig. Men jeg var nok litt mer optimistisk for en uke eller to siden. Vi får se, svarer Aursnes, som la den målgivende pasningen til Eirik Ulland Andersens reduseringsmål mot Sarpsborg:

– Er det lengde på kontrakten eller økonomi det er snakk om?

– Det vet jeg egentlig ikke. Kanskje begge deler, sier spilleren med Jim Solbakken som agent og forhandler. Solbakken har ikke svart VGs henvendelse.

– Overgangsvinduet åpnet vel i forrige uke, så man har relativt god tid. Men det er mest gunstig å få det ut av verden, fortsetter Aursnes.

Fire Molde-tap

Det er for øvrig umiddelbart etter franskmennenes kurtisering av den landskampløse sunnmøringen at Aursnes og lagkameratene er kommet inn i en dårlig stim av resultater: 1–2-tapet i Østfold er klubbens fjerde nederlag på de siste seks kampene, like mange som på 30 kamper i hele fjor, og rekken skriver seg altså fra og med kampen mot Bodø/Glimt 26. juli.

– Vanskelig å si. Mot Sandefjord blir vi ti mann tidlig, mot Brann er vi litt uheldige, i dag er vi bare gode nok i 1. omgang. Alt i alt er vi ikke helt på topp, sammenfatter Fredrik Aursnes.

At de ikke scoret på Sarpsborg stadion til pause, skyldtes vanvittig keeperspill fra hjemmelagets Aslak Falch, som spilte til en åtter på VG-børsen.

– Det kunne like gjerne vært 3–1 til oss etter 1. omgang, mener Molde-spilleren.

Han har spilt 525 av 540 minutter (byttet ut to ganger) på de seks kampene. Det skal sies at Molde samtidig har knust både Vålerenga (4–1) og Start (5–0) mens Aursnes har sittet på vent.

– Man prøver å motivere seg for hver kamp og hver trening. Man må vel vise seg frem for at man er verdt det man vil ha, sier sunnmøringen om den situasjonen.

