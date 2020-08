Bare Glimt bedre enn Henriksens RBK

MJØNDALEN (VG) (Mjøndalen-Rosenborg 0–2) Vikar Trond Henriksen (56) kan gi stafettpinnen videre til Åge Hareide (66) med god samvittighet. Rosenborg har blitt et topplag igjen.

Nå nettopp

Lørdagens trygge 2–0-seier over Mjøndalen gjør at det bare er Bodø/Glimt som har bedre poengsnitt enn RBK siden Trond Henriksen tok over som midlertidig trener i klubben, etter Eirik Hornelands exit 26. juni.

Også på tabellen har RBK meldt seg på. Avstanden opp til Odd på tredjeplass er for øyeblikket bare ett poeng. Og Rosenborg er i bedre form enn Molde...

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

RBK har tatt 26 poeng på 12 kamper (8-2-2) under «Rambo». Ingen kan selvsagt måle seg mot Bodø/Glimts «latterlige» form, men med Henriksen ved RBK-roret er det bare nordlendingene som er bedre enn trønderne.

Poengsnitt og målforskjell siden Trond Henriksen ble midlertidig RBK-trener:

Bodø/Glimt 2,7 (39-13)

Rosenborg 2,2 (25-9)

Odd 2,1 (18-13)

Molde 1,9 (35-14)

Mot et kompakt Mjøndalen-lag fikk Rosenborg trøbbel med å finne åpninger, men RBK var tålmodige – og da sjansen endelig bød seg var det «Henriksen-spilleren» Gjermund Åsen som brukte hodet til 1-0. Åsen fikk bare innbytterminutter under Eirik Horneland, men har siden fått ti kamper fra start.

Scoringen var det Rosenborg trengte for å lokke Mjøndalen ut av balanse. Gradvis kunne Henriksens gutter slipper seg løs, og 2-0 var en fryd for fotballøynene. Pål André Helland serverte en presis stikker bak forsvaret, der Kristoffer Zachariassen jaktet som et rovdyr på savannen. Pang, 2–0!

GLAD MANN: Gjermund Åsen jubler for 1–0-scoringen i Mjøndalen. Foto: Ørn E. Borgen

Mjøndalen-innbytter Tonny Brochmann kunne skapt spenning i oppgjøret i starten av annen omgang, men han blåste ballen utenfor.

Deretter fikk bortelaget flere feite tilbud som kunne punktert kampen. Dino Islamovic fikk det ikke til fra straffemerket, i duellen med Mjøndalen-keeper Sousha Makani.

Innbytter Carlo Holse prikket tverrliggeren, men det gir som kjent ikke mer enn nesten-følelse.

Publisert: 22.08.20 kl. 22:23

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 15 13 2 0 53 – 18 35 41 2 Molde 16 11 1 4 43 – 17 26 34 3 Odd 15 9 1 5 23 – 17 6 28 4 Rosenborg 15 8 3 4 27 – 13 14 27 5 Vålerenga 15 7 5 3 21 – 20 1 26 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Fra andre aviser