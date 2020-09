Kommentar

Lagerbäcks hodepine: Midtbanen

Av Knut Espen Svegaarden

LAGBILDET – MED HENRIKSEN: Norges siste hjemmekamp før corona slo ut fotballen, 4–0 mot Færøyene. Bak fra venstre: Rune Almenning Jarstein, Kristoffer Ajer, Sander Berge, Tore Reginiussen, Markus Henriksen, Alexander Sørloth, Joshua King. Foran fra venstre: Haitam Aleesami, Iver Fossum, Ole Kristian Selnæs og Omar Elabdellaoui. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

ULLEVAAL STADION (VG) Enkelte spillere passer så godt med en landslagssjefs tanker, at det nesten ikke betyr noe om han spiller klubbkamper. Lars Lagerbäcks favorittspiller er Markus Henriksen (28), han er på alle lagbildene.

Siden 5. mai 2019 har Markus Henriksen spilt dobbelt så mange landskamper som klubbkamper (åtte mot fire). Det forteller mye om Henriksens standing at han likevel ikke har falt ut av landslagstroppen til Lars Lagerbäck en eneste gang på veien, tross store problemer med klubbfotballen.

Tvert imot: Markus Henriksen har startet 23 av de 24 siste landskampene for Norge, og rekke strekker seg helt tilbake til 5. oktober 2017.

For Lars Lagerbäck er Henriksen den ideelle midtbanespilleren: Han er fysisk, han jobber steinhardt, han gjør alltid jobben – og ikke minst passer han inn med de andre midtbanespillerne.

Markus Henriksen tilpasser seg enkelt medspillerne. Han kan enkelt flytte seg til høyre, til venstre, som anker eller som en mer offensiv type. Han fyller «Lagerbäck-rollen», en fleksibel midtbanespiller, disiplinert og fornuftig.

Det er sånn svensken liker at 9–10 av spillerne sine er.

Og derfor spiller Markus Henriksen hver gang, tross at spilletiden på klubblaget stadig blir mindre. Egil Olsen gjorde det samme med Erik Thorstvedt i sin tid. Drillos foretrukne keeper havnet oftere og oftere på benken i Tottenham. Men Drillo holdt fast. Og Thorstvedt var mer enn solid på landslaget.

Det har også Markus Henriksen vært.

Komponeringen av midtbane-fireren er det vanskeligste for Lars Lagerbäck. Keeperplassen er ikke en diskusjon, der står Rune Almenning Jarstein. Lagerbäck har lyktes lenge med bruken av Omar Elabdellaoui og Haitam Aleesami som backer. Elabdellaoui har startet de 15 av de 16 siste kampene under Lagerbäck, Aleesami har startet 12 av de 14 siste.

Det er litt diskusjon om makkeren til Kristoffer Ajer i midtforsvaret. Ajer har startet 14 av de 20 siste. De gangene han ikke har spilt, har Ajer vært skadet. Tore Reginiussen er fortsatt den beste makkeren, men belastning og skade-problematikken hans gjør at han muligens bare starter en av kampene (Østerrike 4. september, Nord-Irland 7. september). Even Hovland kan fort starte den andre kampen.

På topp er det Joshua King og enten Erling Braut Haaland eller Alexander Sørloth. Trolig velges Haaland, med Sørloth som joker. Dette er ikke et problem, det er mer en glede for Lagerbäck.

Men på midtbanen er mulighetene uendelige – selv uten forfallene fra Martin Ødegaard og skaden på Fredrik Midtsjø, samt valget om ikke å hente hjem Ole Selnæs. Sander Berge er egentlig den eneste selvskrevne, han har da også startet de åtte siste kampene. Så spørs det om Lagerbäck igjen velger favoritten Henriksen, om kapteins-rollen hjelper Stefan Johansen til en plass hvis det står og vipper, om han heller satser på en formsterk Mathias Normann, en mann på vei opp som Morten Thorsby, trygghet og løpsstyrke på kant med Martin Linnes – eller er det igjen tid for mannen som var aller best for Lagerbäck i 2017 og store deler av 2018: Mohamed Elyounoussi.

Og så har du Patrick Berg – en spiller som står for enda større balltrygghet. Lagerbäck, og landslagsspillerne, har latt seg imponere av Berg på samlingen. Fotball-klokheten er det liten tvil om.

Spørsmålet blir om Lagerbäck velger ungdommelig klokskap eller satser på de han har stolt på i tre år nå, som Markus Henriksen. Jeg tror han starter med en svært spillesugen Henriksen.

Hvis Lagerbäck hadde sett på historien, så hadde han funnet ut av sist gang Norge slo Østerrike i en kamp på Ullevaal, er helt tilbake til 1989, da spilte Ørjan Berg, Patricks far. Det samme gjorde Gøran Sørloth, Alexanders far.

Men Lagerbäck er hverken overtroisk eller er en mann som ser «tegn» på noe.

Han bruker sin sunne fornuft og sin rutine i laguttak.

