Lionel Messi bekrefter at han blir i Barcelona kommende sesong

Lionel Messi sier at han ikke ønsket å gå rettens vei mot klubben han elsker og derfor blir i FC Barcelona kommende sesong.

– Jeg blir i klubben fordi presidenten fortalte meg at den eneste måten at jeg kan forlate den på, er å betale klausulen på 700 millioner euro. Det er umulig, og den eneste andre utveien var å gå rettens vei. Det ville jeg aldri gjort med klubben jeg elsker, som har gitt meg alt siden jeg kom. Dette er klubben i mitt liv, sier Messi til Goal.

25. august annonserte Lionel Messi at han ønsket å forlate klubben han har spilt i hele sin voksne karriere.

– Jeg sa til klubben, spesielt presidenten, at jeg ønsket å dra. Det har jeg fortalt ham i hele år. Det har vært et vanskelig år, og jeg har ikke hatt det bra på trening og i garderoben, sier argentineren til Goal.

I intervjuet kommer han med flere henvisninger til den omstridte presidenten Josep Maria Bartomeu. Blant annet hevder han å ha snakket om sin misnøye gjennom hele sesongen, at Bartomeu sa han kunne forlate klubben ved sesongslutt om han ønsket det.

– Til slutt endte han opp med å ikke holde ord, sier Messi.

Gjennom intervjuet kommer det også tydelig fram at familien virkelig ønsket å bli i Barcelona.

– Da jeg fortalte det (at han vil dra) til min kone og mine barn, begynte de å gråte. De ønsket ikke å forlate Barcelona eller bytte skole, sier Messi.

De følgende to ukene har vært preget av rykter og forvirring, og senest fredag formiddag benektet hans far og agent Jorge Messi at utkjøpsklausulen på 700 millioner euro var gjeldende.

Klubben selv og ligaforeningen mener på sin side at Messi-leiren har feiltolket avtalen, og at den seksdoble Gullballen-vinneren ikke kan dra gratis fra Katalonia.

– Jeg gjentar at jeg ønsket å dra, og at det var min rett, fordi kontrakten min sa at jeg kunne bli løslatt, sier Messi, som fortsatt hevder han kunne løslates fra sin kontrakt etter sesongslutt.

Bråket rundt Messi oppstod i kjølvannet av Barcelonas 8–2-tap for Bayern München, og knyttes til den kommende presidentvalgkampen, der den kontroversielle presidenten Josep Maria Bartomeu skal bli utfordret om makten.

TOK ORDET: Lionel Messi tok ordet om den pågående situasjonen i Barcelona. Foto: Nick Potts / PA Wire

Publisert: 04.09.20 kl. 18:02 Oppdatert: 04.09.20 kl. 18:17

