NY SCORING: Hussain satte inn sesongens femte mål borte mot Strømsgodset. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Fikk «mast» seg til å være med på dødballer – nå scorer Hussain som aldri før

DRAMMEN (VG) Etzaz Hussain (27) er inne i sin tiende sesong i Eliteserien, men aldri har han scoret like hyppig som nå.

For mindre enn 10 minutter siden

Moldes midtbanespiller har nemlig scoret hele fem mål i løpet av de første ni serierundene, eller åtte starter som Hussain raskt bemerker selv.

Det er et antall han kun har klart to ganger tidligere, i 2012 og 2018. Med 21 kamper igjen av Eliteserien i år er dermed sjansen svært god for at det blir en ny bestenotering.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

Søndag scoret han i tredje kamp på rad da han satte inn det viktige 2–0-målet borte mot Strømsgodset, i kampen som til slutt endte 4–0 til Molde. Og igjen kom det etter en dødball, da Hussain fikk ballen på syv meter etter et hjørnespark og raskt fikk vendt opp og skutt i mål.

Også mot Aalesund og Viking scoret han etter å reagert raskt inne i feltet på en dødball.

– Tette dueller i boks er vel kanskje ikke det man tenker er din styrke?

– Nei, kanskje jeg har utviklet meg. Jeg skal fortsette å være i boks. Jeg fikk mast meg til det før sesongen og så scoret jeg mot Aalesund (i sesongens første kamp), så jeg regner med at jeg får være med på dødballer fremover, sier den 176 centimeter høye Hussain med et smil.

– Jeg har jo veldig gode spillere rundt meg, som gjør at jeg får frihet til å gå. Som når jeg spiller med Aursnes, så vet jeg at han holder igjen hvis jeg går frem og motsatt. Når du har Eikrem og James på topp så har motstanderne stort fokus på dem. Da dukker jeg opp bakfra. Jeg har hatt litt flyt i boks og så er det litt dyktighet også, sier Hussain videre.

Molde-trener Erling Moe lover også at Hussain skal få muligheten til å være med i boksen på dødballene i kampene fremover.

– Ja, det får han. Det er veldig moro med Etzaz som blomstrer igjen, og jeg tror han begynner å nærme seg rekorden allerede. Om det er seks eller ...

– Det er fem.

– Det er fem ja. Da blir ikke han mulig å snakke til når han får det sjette. Det er jo artig for Etzaz, sier Moe lett humrende.

les også Effektive Molde tok ny storseier: – Veldig godt gjennomført bortekamp

Med fem mål etter ni serierunder virker tosifret antall mål til å være innenfor rekkevidde, selv om fokuset til Hussain foreløpig er mer nøkternt.

– Jeg tar ett mål om gangen. Jeg har fokus på å score ett til og ett til, så får vi se hvor mange det blir. Jeg spiller tross alt sittende midtbane, så jeg har ansvar for å rydde unna boksen vår og komme inn i boks noen ganger. Hovedprioriteten er å rydde unna boksen vår, sier Hussain.

– Har du tro på at han kan nå tosifret, Moe?

– Hvis han fortsetter som dette ser det jo lyst ut, det gjør det jo. Han er fin, Etzaz, så han kommer nok til å påpeke dette rimelig ofte, sier Molde-treneren.

Publisert: 23.07.20 kl. 11:55

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 9 9 0 0 35 – 10 25 27 2 Molde 9 8 1 0 28 – 7 21 25 3 Vålerenga 9 4 4 1 11 – 10 1 16 4 Rosenborg 9 4 3 2 13 – 7 6 15 5 Stabæk 9 4 3 2 13 – 12 1 15 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Fra andre aviser