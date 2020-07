Moes taktiske trekk senket Viking: – Klarer ikke å håndtere det

MOLDE (VG) (Molde - Viking 5–0) Vikings største problem mot Molde het Erling Knudtzon. På et kvarter skapte han to scoringer, og senket Viking.

Det til tross for at Viking brukte masse tid på å forberede seg på nettopp Knudtzon før kampen, avslører Viking-trener Bjarne Berntsen.

– Vi var veldig observante på bakromsløpene til Knudtzon før kampen, og hadde stresset mye på det. Vi klarer ikke å håndtere det i det hele tatt til å begynne med, sier Viking-trener Bjarne Berntsen

Viking forsøkte å spille med en bakre femmer for å demme opp for de raske løpene, men det hadde Molde-trener Erling Moe forutsett.

– Jeg skal være så ærlig og så at jeg visste at de kom med en femmer. Så vi hadde forberedt oss på det, sier Moe med et lurt smil.

Det første kvarteret ble nemlig Viking terrorisert av fartsrike Knudtzon. Allerede etter 15 sekunder kom han alene med keeper, men ble stoppet.

Fire minutter senere gjentok det seg, men denne gangen ble han felt av Viking-keeper Arild Østbø, og fikk straffe. Den satte Leke James i mål.

Og da klokken nærmet seg 15 minutter, kom han seg rundt på kanten og vant et frispark. Det satte Magnus Wolff Eikrem nesten i mål, før Etzaz Hussain banket inn returen.

LEKE-STUE: Leke James jubler etter å ha satt straffen som sendte Molde opp i 1–0. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Molde fortsatte å feie over Viking etter pause. Eirik Hestad kombinerte strålende med Leke James. De spilte en vegg rett utenfor sekstenmeteren, som sendte James alene med keeper, hvor han rundet av et lekkert angrep med scoring.

Kvarteret før slutt banket Henry Wingo til fra distanse, og satte ballen knallhardt i hjørnet til 4–0.

Og så satte Eirik Ulland Andersen toppen av kransekaka med et flott frispark. Nedturen var heller ikke komplett før Vikings Tommy Høiland bommet på straffe like før slutt.

– Jeg synes vi hadde full kontroll. Det kunne vel blitt 6,7 eller 8–0, slår Magnus Wolff Eikrem fast etter kampen.

Med seieren fortsetter Molde sin rekke av ubeseirede kamper i årets Eliteserie, og henger på Bodø/Glimt på toppen av tabellen. Mye tyder på at det blir et kappløp mellom de to lagene om årets seriegull, men Erling Moe vil ikke se så langt frem i tid ennå.

Han mener fortsatt andre lag kan melde seg på i kampen om gull.

– Jeg hører alle prater om oss og Glimt. Men denne sesongen er lang, og det vil ikke forundre meg om andre melder seg på også, sier Moe

– Tror du virkelig at noen andre kan blande seg inn i gullkampen, og hvem skulle det være?

– Det er gode lag som ligger bak der, og det er enda tidlig i sesongen. Du har lag som Brann og Rosenborg. Det er flere som kan dette gjennom en lang sesong. For meg er det alt for tidlig å snakke om at dette er et tolags-løp.

TIDLIG LEDELSE: Allerede etter 15 minutter kunne Etzaz Hussain feire etter at han doblet ledelsen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

