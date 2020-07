LEKE-STUE: Leke James jubler etter å ha satt straffen som sendte Molde opp i 1–0. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Marerittkveld for reservekeeperen da Viking ble ydmyket av Molde

MOLDE (VG) (Molde - Viking 5–0) Alt som kunne gå galt gikk galt for Viking mot Molde. Etter både straffebom, keepertabbe og straffe mot ble de knust.

Vikings sesong fikk seg en ny trøkk da de ble ydmyket av Molde, og hele fem baller endte i Viking-nettet før dommeren blåste av og sa at nok var nok.

Da hadde reservekeeper Østbø hatt en marerittkveld mellom stengene.

For allerede før det første kvarteret var omme hadde Østbø laget straffe og forært Molde en scoring.

Først jagde Molde-kant Erling Knudtzon en lang ball i bakrom, og nådde den akkurat på kanten av sekstenmeteren. Da kom Østbø i full fart ut, og felte ham.

– Klønete, slo Joachim Jönsson fast i Eurosports studio.

Straffen ble omsatt til scoring av Leke James, og Viking fikk en marerittstart på oppgjøret.

Kun ti minutter senere rotet Østbø det til igjen. Magnus Wolff Eikrem tok et frispark rett ved hjørnesparket, men gikk for et overraskende skudd.

Retningen var i keeperhjørnet, og Østbø rotet ballen i egen tverrligger, ned i beina til Etzaz Hussain, som enkelt doblet ledelsen for Molde.

TIDLIG LEDELSE: Allerede etter 15 minutter kunne Etzaz Hussain feire etter at han doblet ledelsen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Østbø spilte kun sin andre kamp fra start denne sesongen, etter at førstekeeper Iver Austbø måtte bli igjen i Stavanger med en skade.

Og han var ikke den eneste som så kampen hjemmefra i Stavanger. Viking hadde hele seks spillere til ute med skade til kampen mot Molde.

Men etter pause fikk Viking sin første mulighet til å komme seg tilbake inn i kampen. Zymer Bytyqi ble spilt mutters alene med keeper, men en forferdelig avslutning gikk rett på Andreas Linde.

Så satte Molde spikeren i kista. Inn kom Eirik Hestad, og kombinerte strålende med Leke James. De spilte en vegg rett utenfor sekstenmeteren, som sendte James alene med keeper, hvor han rundet av et lekker angrep med scoring.

Viking-kollapsen bare fortsatte. Kvarteret før slutt banket Henry Wingo til fra distanse, og satte ballen knallhardt i hjørnet til 4–0.

Så satte Eirik Ulland Andersen toppen av kransekaka med et flott frispark. Nedturen var heller ikke komplett før Tommy Høiland bommet på straffe like før slutt.

Med seieren fortsetter Molde sin rekke av ubeseirede kamper i årets Eliteserie, og henger på Bodø/Glimt på toppen av tabellen.

