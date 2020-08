NY KLUBB: Malin Sunde er klar for den danske klubben Brøndby etter at kontrakten med Sandviken ble terminert. Foto: PRIVAT

Terminerte kontrakt etter 48 minutter på banen - klar for dansk toppklubb

Malin Sunde (20) fikk kontrakten med Sandviken terminert på onsdag. Nå er hun klar for den danske Champions League-klubben Brøndby.

Forsvarstalentet Malin Sunde kom til Sandviken fra det daværende Trondheims-Ørn i vinter, og fikk 48 minutter på banen i løpet av de fire første seriekampene. Onsdag ble kontrakten terminert.

– Vi har blitt enige med Malin, faren og spillerens agent om å terminere kontrakten av menneskelige hensyn. Hun har ikke fått ut sitt potensial hos oss. Det er leit, sier styreleder Pål Hansen til BA.

Til VG sier Sunde at hun trivdes med spillergruppen, men for hennes egen sportslige utvikling var det riktig å terminere kontrakten med Sandviken.

– Jeg kom til Sandviken fordi jeg ville utvikle meg som fotballspiller. Jeg spiller midtstopper og de ville bare bruke meg som venstreback. Jeg er ingen venstreback, og trives ikke med det. For min egen utvikling følte jeg at Brøndby var riktig for meg, sier Aune minutter etter første trening med sin nye klubb.

Ifølge Sunde har klubben vist interesse for henne etter å ha sett henne i EM-kvalifiseringskampen for J19-landslaget mot Danmark 9. april 2019.

– Jeg hadde ikke valgt Brøndby om de ikke hadde lyst på meg, og jeg ikke hadde følt at de ville satse på meg. De hentet meg som stopper, og sier at de har lyst å satse på meg i den posisjonen, sier Sunde.

Midtstopperen signerte fredag en kontrakt på ett og et halvt år for Brøndby - klubben som røk ut i åttedelsfinalen i Champions League sesongen 2019/2020, og som har vunnet ligaen tolv ganger på 2000-tallet.

Brøndby ble nummer to i ligaen forrige sesong, og er klar for en ny sesong med Champions League-spill.

– Det er kjempestort at de allerede har kvalifisert seg dit. Så det er en kjempefin mulighet til å få vise seg frem, sier Sunde.

Stoppertalentet står med totalt 51 aldersbestemte landskamper for Norge og var kaptein på J19-landslaget.

Publisert: 07.08.20 kl. 19:04

