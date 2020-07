MANAGER: Ole Gunnar Solskjærs Manchester United endte på 3.-plass denne sesongen. Det betyr plass i Champions League. Her sammen med Leicester-manager Brendan Rodgers. Foto: CARL RECINE

Solskjær og Manchester United til Champions League etter nervepirrende skjebnekamp

(Leicester – Manchester United 0–2) Etter en høydramatisk siste serierunde er det klart: Ole Gunnar Solskjær og Manchester United skal spille Champions League neste sesong. Det skal også Chelsea, som slo Wolves.

Alt sto på spill da Leicester tok imot Manchester United. Begge klubbene jaktet plass i Champions League.

For United var det nok med seier eller uavgjort. Leicester kunne klare seg med uavgjort, hvis Chelsea tapte. Det ble imidlertid aldri en aktuell problemstilling for Brendan Rodgers og hans menn, for i London gjorde Chelsea jobben.

På overtid av første omgang scoret Chelsea to mål. Først ved Mason Mount, deretter ved Olivier Giroud. De to scoringene økte presset på Leicester, som måtte ut og angripe på King Power Stadium etter pause.

Det var imidlertid United som tok ledelsen. Hamza Choudhury rotet bort ballen på egen halvdel og Anthony Martial ble spilt gjennom mot Kasper Schmeichel. Johnny Evans var desperat etter å stoppe Martial, men endte opp med å felle spissen inne i 16-meteren. Dommeren pekte på straffemerket, hvor Bruno Fernandes tok ansvar.

Portugiseren hoppet i tilløpet, før han sikkert trillet ballen i mål bak Schmeichel. En enormt viktig scoring for Solskjær og co. Det var Uniteds 14. straffespark denne sesongen – flest av samtlige lag i Premier League.

STRAFFE: Fernandes setter inn kveldens første scoring. Foto: Carl Recine / PA Wire

Etter scoringen slo alvoret for alvor inn hos Leicester. Hjemmelaget presset på for en utligning, men klarte aldri å opprette et skikkelig press. I stedet var det United som doblet på overtid av kampen. Schmeichel tabbet seg ut, og Lingard snappet ballen. Engelskmannen satte enkelt inn 2–0-scoringen. Ved sluttsignalet kunne Solskjær juble og konstatere 3.-plass i Premier League og plass i Champions League.

Like før slutt ble også tidligere Manchester United-spiller Johnny Evans utvist, tydelig frustrert over hvordan kampen endte for Leicester. De skal spille Europa League neste sesong.

Chelsea holdt også unna for Wolverhampton, hvor sluttresultatet ble 2–0. Frank Lampards menn tar følge med Liverpool, Manchester City og Manchester United til Champions League.

Presset

Solskjær har sittet i managerstolen hos den mektige engelske klubben siden desember 2018. United har opplevd et sportslig fall etter at Sir Alex Ferguson gikk av i 2013, og spill i Champions League har ikke lenger vært en garanti for de rødkledde. Nordmannen klarte ikke å lede laget til den gjeve klubbturneringen forrige sesong, og presset var derfor enormt foran kveldens runde.

Champions League-spill gir enorme inntekter til klubbkassen, samtidig som det blir lettere å tiltrekke seg de beste spillerne til Old Trafford. Solskjær er i gang med å bygge et nytt lag, med spillere som passer inn i hans filosofi, og billett til Champions League gjør det enklere å fortsette dette prosjektet. Det trygger også hans jobb som manager, selv om ryktene om Mauricio Pochettino fremdeles vil svirre i britiske aviser.

– Dette er utrolig viktig for Solskjærs bygging av det nye Manchester United, konkluderte TV 2s kommentator Nils Johan Semb da kveldens kamp nærmet seg slutten.

