POSITIV TEST: Mariano testet positivt på coronaviruset. Her scorer han mot Barcelona denne sesongen. Foto: OSCAR DEL POZO / AFP

Real Madrid-spiller testet positivt på coronaviruset

Real Madrids Mariano Díaz testet positivt på coronaviruset. Spissen vil miste returoppgjøret mot Manchester City i Champions League.

Det bekrefter klubben på sine nettsider.

Klubben opplyser at spissen nå er isolert i sitt eget hjem. De forteller at spillerne ble testet i går, og Mariano skal være symptomfri og i god form. Ifølge spanske medier deltok han ikke på dagens trening. De skriver at spissen nå vil miste det viktige Champions League-oppgjøret.

Real Madrid skal møte Manchester City til returoppgjør i Champions League den 7. august. Engelskmennene leder 2–1 etter det første oppgjøret.

Kampen skal spilles i Manchester. Nylig innførte Storbritannia 14 dagers karantene for alle som ankommer landet fra Spania. Likevel ble det understreket at regelen ikke gjaldt idrettsutøvere og lag, og dermed kunne kampen gå som planlagt.

Marca skriver at spillerne i Real Madrid nå har hatt en liten ferie etter sesongavslutningen, som endte med seriegull. Da spillerne nå returnerte fra ferien, ble alle testet for coronaviruset. I denne testen skal Mariano ha testet positivt.

Mariano har kun spilt fem seriekamper denne sesongen, den siste mot Getafe i juli. Sesongens høydepunkt kom da han ble byttet inn på overtid mot Barcelona, og satte 2–0-scoringen like etterpå.

Publisert: 28.07.20 kl. 13:53 Oppdatert: 28.07.20 kl. 14:07

