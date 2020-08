MÅLSCORER: Niklas Castro henter ballen etter å ha utlignet for AaFK. Spilleren har hatt en tøff tid etter en omdiskutert straffesituasjon mot Start. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Castro hevder han mottok drapstrusler etter den kontroversielle straffesituasjonen

ÅLESUND (VG) Niklas Castro hevder han fikk drapstrusler etter straffen som bidro til å snu kampen mot Start. Lars Bohinen går hardt ut mot TV-eksperter som han mener fyrer opp nett-trollene.

Nå nettopp

– Jeg har ikke hatt det så godt, forteller Niklas Castro til VG i pressesonen etter søndagens hjemmekamp mot Viking.

Det vakte harme da Castro tilsynelatende filmet seg til straffe mot Start for to serierunder siden. Dommer Ola Hobber Nilsen sa at han ble lurt av Castro, men spilleren slapp straff fra Norges Fotballforbund. Spilleren fikk imidlertid gjennomgå av andre. Motspillere, eksperter og en rekke mennesker på sosiale medier gikk hardt ut mot AaFK-spilleren.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

Et gult kort gjorde at han måtte stå over forrige kamp mot Sarpsborg, men søndag var han tilbake i aksjon. Da kunne angrepsspilleren fortelle noe av det han har måtte gjennomgå siden den famøse episoden.

– Jeg vil egentlig bare at det skal bli ferdig. Det var tungt for familien min. Det er greit at de tar meg, men ikke noen andre. Det er meg det går på. Folk har sagt at de skal drepe meg og ditten og datten, det er ikke så hyggelig, sier 24-åringen.

– Helt hoderystende

Det er tydelig at hetset har gått sterkt innpå Castro, som både blitt skjermet av klubben og forsøkt å skjerme seg selv fra meldingene.

– Jeg prøver å ikke lese så mye om det, så går det bra med meg nå, sier han.

Lars Bohinen (50) er selv aktiv på sosiale medier, og er vant til å få mer og mindre hyggelige meldinger fra folk han ikke kjenner. Det AaFK-treneren reagerer sterkest på er måten fotballeksperter og andre i media har omtalt hendelsen på.

– Du kan starte med å ta dine egne kolleger. Måten man snakker om det i TV-studioer rundt omkring er helt hoderystende. De egger opp, og det er den ene og det andre. Man må ha litt perspektiv på ting, mener AaFK-treneren.

Han stoler på Castro når han sier at det var kontakt i straffesituasjonen. For Bohinen er det imidlertid ikke det som er hovedpoenget nå.

– Det er ingen som ønsker at det skal jukses i idretten, det er ikke det jeg prøver å si. Det handler om proporsjonene i forhold til det som skjer. Både Niklas og klubben og familien til Niklas har fått altfor mye tyn og det starter egentlig med det du tror skal være saklige, ordentlige steder som et studio i Oslo, sier han.

Eurosport er konfrontert med kritikken fra Bohinen, og kommer med følgende svar på utspillet fra AaFK-treneren:

– Bare for å være helt tydelig: Slike trusler er ikke greit punktum, innleder sportsdirektør i Discovery Norway, Morten Johannessen.

– Utover det er det litt vanskelig å få tak på hva konkret det er Bohinen reagerer på. Våre eksperter har vært tydelige på hva de mener om filming. Ja, de er kanskje klare og harde når de uttaler seg. Men jeg har vanskelig for å se at det ble sagt noe som ikke er redaksjonelt forsvarlig, eller at vi har oppfordret til ulydighet på noen som helst måte. Vi tar helt og holdent avstand fra truslene som er kommet mot Castro, men det er urimelig å legge skylden for slike trusler på oss. Våre eksperter gjøre ikke annet enn jobben sin. Det håper jeg Bohinen forstår, avslutter Johannessen.

Maner til kamp mot Rosenborg

Nå vil Castro legge hendelsen bak seg og fokusere utelukkende på å få AaFK høyere opp på tabellen. Laget ligger fremdeles sist i Eliteserien med fire poeng opp til trygg plass.

Mot Viking satte Castro inn 2–2-scoringen fra straffemerket og sikret poengdeling på Color Line Stadion.

– Det er frustrerende og vanskelig å forklare hvorfor det går som det går. Man må ha spilt fotball for å forstå hvordan det er, for marginer kommer og går. Akkurat nå butter det litt imot, men vi får med oss ett poeng i dag. Vi må bare få med oss de poengene for å klare og klore oss fast, maner Castro.

AaFK møter Rosenborg i Trondheim søndag kl. 20.30.

PS. Alle kamper i Eliteserien ser du på Dplay (redaksjonelt samarbeid).

Publisert: 16.08.20 kl. 16:42

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 13 11 2 0 45 – 17 28 35 2 Molde 15 10 1 4 41 – 17 24 31 3 Odd 13 8 1 4 21 – 14 7 25 4 Vålerenga 13 6 5 2 18 – 17 1 23 5 Rosenborg 13 6 3 4 22 – 11 11 21 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Les også

Fra andre aviser