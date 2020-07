DOMMERSJEF: Terje Hauge innrømmer at dommerne har bommet på for mange avgjørelser i år. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Dommersjefen skuffet over feil: – Pepperen vi har fått er fortjent

ULLEVÅL (VG) Dommersjef Terje Hauge er ærlig på at dommerne har mistet flere nøkkelsituasjoner i årets sesong av Eliteserien.

Vi er nå inne i den ellevte serierunden i Eliteserien, og noe som har vært luftet ekstra mye i år er dømmingen. Flere situasjoner har vært oppe til diskusjon, og senest ved da Aalesund-spiller Niklas Castro fikk straffespark i kampen mot Start onsdag.

– De første serierundene har ikke gått som forventet. Vi har mistet for mange nøkkelsituasjoner. Vi tenker da på straffer knyttet til hands og taklinger, sier Hauge til VG.

VG møter dommersjefen på et møterom på Ullevaal stadion. Han forteller at de har registrert kritikken som har kommet, og at mye av det er berettiget.

– Vi har mistet for mange kampavgjørende situasjoner, så en del av pepperen vi har fått er fortjent. Vi kjenner på det, og det gjør noe med oss. Vi vil gjennomføre kamper uten å påvirke kamputfallet og stå igjen med kontroversielle situasjoner.

Jobber hardt med dommerne

Han forteller at det historisk sett har vært seriestarter med fokus på dommeravgjørelser. Den store forskjellen fra tidligere er at det har gått vel lang tid før ting har falt på plass.

– Denne gangen har vi hatt for mange serierunder uten å lande på en hundre prosent list. Så det er klart at vi jobber hardt med den enkelte dommer, og de enkelte team for å bli bedre, sier dommersjefen.

Han forteller at dommerne bruker en plattform der det etter hver serierunde blir publisert klipp med konklusjoner. De har også jevnlige videomøter for å diskutere situasjoner sammen.

– Det er viktig å se de samme bildene, og sette ord på dem med hensyn til spilleregler. Det for at når vi kommer ut på banen og opplever situasjoner, så er det gjenkjennbart og vi vet om det for eksempel er en straffbar hands eller ikke.

Hvorfor alle feilene?

Hauge peker på flere grunner til at det har tatt lengre tid å tilpasse seg inneværende sesong, blant annet den endrede handsregelen.

– Har man dømt fotball i 15 år så er tanken: kort avstand – ikke hands. Men nå er det med avstand fjernet når det er en forventet ball. Nå skal vi bare se på armens plassering. Å få dette inn i ryggmargen til dommerne har tatt litt tid, erkjenner den tidligere toppdommeren.

Også den spesielle sesongen som vi er inne i, har en del av skylden, ifølge Hauge. Mens klubbene måtte permittere spillere, trenere og ikke minst avlyse treningskamper, var også dommerne i samme situasjon.

Etter to samlinger på La Manga og Marbella med møter og gjennomganger av regler for sesongen, sa alt stopp.

– Våre dommere ble permittert over en måneds tid. Treningskampene forsvant, og så startet alt plutselig. Noen dommere har fått et par treningskamper, mens noen kom i gang med eliteseriekampene. Jeg tror vi mistet mye der.

Roser dommer-troppen

Til tross for de mange dommerfeilene som har vært i sesonginnledningen, ønsker også Hauge å rose teamet sitt.

– Kampene kommer på løpende bånd. Vi må evaluere og konkludere fort. Jeg er oppi alt dette imponert. De er tilgjengelige, fremoverlente, ute to runder om gangen, har fått mye pepper, men klarer å riste det av seg, nullstille og bli klare til neste kamp.

Han peker også på at de norske dommerne har vært dyktige til å stille opp for mediene etter kamper, og da være selvkritiske og ærlige. Det er noe Hauge mener er særegent for de norske dommerne.

– Det er helt unikt. I andre nasjoner blir de overrasket når jeg sier at dommerne prater med mediene etter kamp. De tror jeg tuller. Jeg tror vi tjener på det, for om vi hadde nektet dem, så tror jeg det kunne blitt et arroganse-stempel på det hele. Dette er norsk fotball, og vi vil være en del av det.

