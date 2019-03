Denne mannen er nummer to på «Solskjær-tabellen»

Ole Gunnar Solskjær har gjort det bra som Manchester United-manager, men han har faktisk bare tatt inn ett poeng på serieleder Liverpool.

Nå nettopp







Her er lørdagens oddstips!

Vi skal skynde oss å legge til at Jürgen Klopps klubb har hatt én kamp mer i samme tidsrom og at ledende Liverpool har spilt én kamp mer enn alle de andre lagene i tabelltoppen.

I forhold til Manchester City, har Solskjærs United tatt inn to poeng på like mange kamper.

Tallenes tale er slik: United under Solskjær har 32 poeng på 13 kamper, Liverpool har 31 poeng på 14 kamper, mens Manchester City har 30 poeng på 13 kamper.

Lørdag kan du vinne 29 millioner kroner i Lotto. Husk å spille Lotto før kl. 18.00!

Det betyr at det først og fremst er i forhold til Chelsea (12 poeng), Tottenham (10 poeng) og Arsenal (6 poeng) at Solskjærs United har plukket poeng i forhold til de andre fem lagene i toppen.

Da han tok over som midlertidig manager, var Manchester United 19 poeng bak Liverpool. Solskjær har klart å kappe inn Liverpools forsprang til 18 poeng med en kamp mindre spilt i sin periode som midlertidig manager, og dette var man så fornøyd med på Old Trafford at nordmøringen altså fikk jobben permanent.

På 13 Premier League-kamper som midlertidig manager kan Solskjær vise til 10 seiere, 2 uavgjorte resultater og ett tap. I samme tidsrom har Jürgen Klopp 9-4-1. Manchester City har 10–0–3 og ligger bare to poeng bak ledende Liverpool på Premier League-tabellen (altså den som har med hele sesongen).

– Liverpool er sterke. De har toppnivået, men også det faktum at de ikke gir bort poeng mot presumptivt svakere motstandere. Dette blir tett hele veien inn. Både Liverpool og Manchester City kommer fort til å tape poeng før det er ferdig, men spørsmålet er hvem som taper poeng først nå, sier Kasper Wikestad, kommentator på TV 2.

– Jeg hadde Liverpool som ligamester før sesongen, og jeg står ved det, men det er nesten umulig å tippe nå.

VGs tips: Hjemmeseier

Vi nærmer oss for alvor sesongens oppløpsside. Nå handler det bare om å vinne. Vakker fotball er noe mer sekundært, og kanskje særlig for Liverpool. Laget jakter på sitt første ligatrofé siden 1990.

Liverpool har til gode å tape en ligakamp hjemme siden 23.april i 2017. Så langt i inneværende sesong er statistikken imponerende: 13–2–0 og 44–9 i målforskjell.

Nå er Tottenham Premier Leagues nest beste bortelag med 11–0–5-flyt. Og en kamppause på tre uker kan ha gjort laget godt på denne tiden av sesongen. Men de sliter ofte på Anfield. Og de tre siste bortekampene i vår har alle endt med tap. Skadefravær på Aurier (f), Dier (mb) og Winks (mb) er ikke oppløftende.

Vi tror Liverpool har det som skal til for å skaffe seg tre nødvendige poeng i gullkampen. Hjemmeoddsen er 1,55, spillestopp er kl. 17.25 på søndag og TV2 Sport Premium viser oppgjøret.

Publisert: 30.03.19 kl. 11:48

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.