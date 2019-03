VED RORET: Ole Gunnar Solskjær har signert en treårskontrakt med Manchester United. Her presenteres han på Old Trafford torsdag. Foto: PETER POWELL / EPA

United betaler Molde mindre millionsum som Solskjær-takk

MANCHESTER (VG) Kompensasjonen Molde mottar fra Manchester United etter at Ole Gunnar Solskjær (46) ble permanent manager, skal være mye lavere enn de første spekulasjonene i britiske medier ga uttrykk for.

Flere britiske medier har de siste ukene hevdet at United og Molde hadde kommet til enighet om en betydelig betaling dersom Solskjær skulle bli ansatt som manager på permanent basis. Summer fra 60 til 90 millioner kroner har blitt nevnt.

Men ifølge VGs opplysninger er Uniteds betaling til Molde ikke i nærheten av denne størrelsesordenen. Kilder forteller til VG at den reelle summen er en brøkdel av det som tidligere har blitt hevdet.

Flere britiske medier melder torsdag kveld at United-betalingen til Molde er på 500.000 pund. Det tilsvarer rundt seks millioner kroner etter onsdagens kurs.

Dette stemmer overens med VGs opplysninger.

United skal også ha betalt Molde en tilsvarende sum i desember, da de hentet Solskjær som midlertidig manager.

«Vennlig gest»

Kilder beskriver Manchester Uniteds betaling som en «vennlig gest» til Molde. Klubben skal ikke ha vært rettslig bundet til dette, men skal ha ønsket å takke moldenserne for å ha vært samarbeidsvillige i forbindelse med Ole Gunnar Solskjærs jobb som midlertidig United-manager og nå permanent.

46-åringen signerte en treårskontrakt med Molde så sent som i begynnelsen av desember, men han bekreftet at denne ble terminert da han gikk inn i rollen som midlertidig sjef på Old Trafford.

– Jeg har ikke tenkt til å si noen ting om det, sier Moldes administrerende direktør Øystein Neerland til VG når han blir spurt om å kommentere opplysningene om United-betalingen.

Tidligere på dagen tilbakeviste han spekulasjonene om en betaling på flere titalls millioner kroner, og sa at «vi får en kompensasjon, men det er en sak mellom klubbene».

– Hvordan har det vært å samarbeide med Manchester United?

– Det har vært uproblematisk. Vi har snakket om det vi har trengt å snakke om. Vi har ikke pratet så mye løpende disse fire månedene, men vi har hatt en grei og avklart kommunikasjon, sier Neerland, tydelig lettet over å være ferdig med flere måneders spekulasjoner og mediehenvendelser om Solskjær:

– Jeg har ikke behov for å spinne mer på dette. Vi har brukt så mye energi på å kommentere alle ting. Nå er det ikke lenger så mye å spekulere i. For alle oss som jobber i Molde, vil det være positivt.

Melder om årslønn på nærmere 80 mill.

«Det har vært fint å jobbe med dem, og du vet ikke hva som skjer i fremtiden», sa Solskjær om Molde under sitt møte med norsk presse på Old Trafford torsdag ettermiddag. Døren holdes også oppe av Neerland:

– Han er velkommen tilbake. Døren er åpen om det skulle by seg en mulighet. Det er opp til ham selv å prestere. Men man kan aldri si aldri i fotball.

Det er ingen tvil om at Solskjær gjør et betydelig lønnshopp når han – sammen med resten av familien – flytter permanent fra Møre og Romsdal til Nordvest-England.

Ifølge flere britiske medier får nordmannen en årslønn på 7 millioner pund i sin nye jobb. Det tilsvarer nærmere 80 millioner kroner. VG har grunn til å tro at denne informasjonen kommer fra troverdige kilder.

Etter det VG får opplyst, skal en treningskamp mellom Molde og Manchester United også ha vært et tema i diskusjonene mellom de to klubbene, men selv om forholdet mellom dem beskrives som «godt», skal de ha vanskeligheter med å få en slik kamp til å passe inn i logistikken og det allerede fastsatte kampprogrammet.

VG har forsøkt å kontakte Manchester United-direktør Ed Woodward, men han har ikke besvart henvendelsen.

