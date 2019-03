DE TO STØRSTE: Rune Almenning Jarstein (til venstre) i samtale med Erik Thorstvedt foran en landskamp i 2013. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Kommentar

Jarstein har bare Thorstvedt foran seg

Rune Almenning Jarstein (34) har nå kommet opp på et nivå som gjør at han kun har Erik Thorstvedt foran seg - av norske landslagskeepere. Fortsetter Hertha Berlin-keeperen storspillet så er han fort nummer en om et par år.

Både mot Spania (1–2) og Sverige (3–3) leverte Rune Almenning Jarstein keeperspill av svært høy klasse. Han var høyt - og lavt. Én redning mot Spania (lavt) og en redning mot Sverige (høyt) var det jeg vil kalle verdensklasse.

Almenning Jarstein er keeperen som beviser tesen: Keepere blir bare bedre og bedre med årene. Men for Norges nåværende førstekeeper på landslaget handler det like mye om rett valg av klubb - og at han er førstekeeper på klubblaget, Hertha Berlin.

Det tror jeg er hovedgrunnen til at Rune Almenning Jarstein er bedre enn noen gang. Talentet har vært der, helt siden han var småguttspiller i Herkules i Skien. Men det har tatt tid å få ut hele gutten/mannen i talentet: Lenge så vi spor, men temperament og tabber ødela. Gode kamper ble avløst av tabber.

Men da han passerte 30, skjedde det noe med Rune Almenning Jarstein. I dag har Norge en fantastisk mann bakerst. Det er ikke tvil om hvem som er Norges førstekeeper.

Det er alltid vanskelig å sammenligne spillere fra forskjellige epoker. Noen mener det er umulig, jeg mener det fint er mulig: Du må bare sette spillerne opp mot de han eller hun konkurrerte mot i sin tid, og se hvor du havnet. Verre er det ikke.

Jeg har satt samtlige landslagskeepere siden midten av 1970-tallet, og det er de jeg kan sammenligne. Og det har aldri vært noen tvil hos meg: Erik Thorstvedt er nummer en.

Men for første gang har han fått en real konkurrent - i Rune Almenning Jarstein.

Erik Thorstvedt spilte alltid godt på landslaget. Da Norge kom seg til VM i 1994, og under mesterskapet, var Thorstvedt blant verdens beste keepere. Som Jarstein 25 år senere, var også Thorstvedt ujevn i starten. Men han spilt seg voldsomt opp, og uten skader hadde nok Thorstvedt endt på flere enn de 97 landskampene han fikk.

TOPP TRE: Thomas Myhre. Foto: Henning Carr Ekroll

Thomas Myhre hadde potensialet, en teknisk meget god keeper, dominerende i feltet, og god til å hindre sjansene - i forkant. Myhre problemer var skader. Og det hindret ham til slutt å ta opp konkurransen med Thorstvedt om å ha vært den beste.

Frode Grodås satt lenge på benken for Thorstvedt, men fikk 50 landskamper, var kaptein under VM i 1998 og var en stabilt god keeper, som Thorstvedt ofte bedre på landslag enn på klubblag. I dag er han keepertrener på landslaget.

Tom Rüsz Jacobsen fra Fram i Larvik sto et par landskamper som var i verdensklasse, men var ikke stabil over tid og endte på 25 landskamper.

ENORMT TALENT: Roy Amundsen. Foto: Ivar Aaserud

Den siste jeg vil ta med er Roy Amundsen. Han fikk bare 15 landskamper, men kanskje var potensialet til å bli den aller beste her, størst blant samtlige kandidater. Men Amundsen var en urolig sjel, som skiftet mellom toppfotball og spill i lavere divisjoner. Og til slutt ødela en utenomsportslig episode, rett før Norge møtte England i 1981.

Hvis ikke hadde nok Roy Amundsen, ikke Tore Antonsen, blitt legendarisk mot England.

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden. Foto: Hallgeir Vågenes

Publisert: 28.03.19 kl. 20:05