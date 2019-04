Kommentar

Sliter med RBK-koden: Har allerede hastverk

Eirik Horneland fortjener langt mer tid og tålmodighet enn han risikerer å ende opp med.

Én serierunde ut i en lang sesong er det selvsagt ikke mulig å slå fast noe som helst om hvordan lokomotivet i norsk fotball vil være utover i 2019.

Men det er ikke til å komme fra at forventningspresset er så stort i Trondheim, at det ikke vil gå mange kamper à la den vi så i serieåpningen, før problemstillinger blir ubehagelige for Horneland.

Om ikke alt nødvendigvis må sitte før gresset er skikkelig grønt, kan det ikke drøye altfor lenge før det kommer indikasjoner på at noe er på gang.

Bakteppet er jo at Rosenborg sparket en trenerduo med sterke resultater. Det både forsterker og fremskynder en potensiell dramaturgi om «forvandlingen som forsvant».

Tanken med å erstatte Kåre Ingebrigtsen med Horneland, etter et Rini Coolen-intermesso, var blant annet å ruste Rosenborg bedre til å kunne slå fra seg internasjonalt.

Eirik Horneland måttet betuttet se at Bodø/Glimt var klart best mot Rosenborg i serieåpningen. Foto: Bjørn S. Delebekk

Lista er lagt høyt – kanskje kunstig høyt – for et prosjekt styret i Rosenborg har trumfet gjennom.

Da vil det i tilfelle bli et skikkelig prestisjenederlag om det i stedet er det nasjonale hegemoniet som ryker.

Så langt har det stort sett vært trøblete tider for Eirik Horneland i den nye jobben. Det har begrenset vekt hva man oppnår resultatmessig om vinteren, og det har vært oppturer her, som 3–0 mot Norrköping og 5–1 mot Sundsvall.

Men det øker nok pulsen noe på Brakka at tap mot Slavia Praha, AGF, Ranheim og Brann i oppkjøringen, ble fulgt opp av en ustrukturert forestilling mot et sterkt Bodø/Glimt i seriepremieren.

Det er et generelt problem i toppfotballen at alt alltid haster, og at det er vanskelig å få respekt for at det tar tid å omsette ideer til praksis.

Og i de tilfellene det til slutt lykkes etter prøving og feiling, forsvinner det fort fra hukommelsen at alt ikke satt fra start. Helt uten sammenligning for øvrig, var det for eksempel ikke bare fryd og gammen for Pep Guardiola i Manchester City fra første stund, klubben som nå i sine beste øyeblikk utøver en symbiose mellom sport og kunst.

Den iboende utålmodigheten får av og til uheldige utslag. Eksemplene er mange på trenere som aldri fikk sjansen til å realisere potensialet i planene de la, fordi omgivelsene krever en quick fix.

Det er ingenting som tyder på at Eirik Hornelands posisjon i Trondheim er truet allerede – og noe slikt hadde vært direkte tåpelig – men han må vise betydelig fremgang i løpet av ikke altfor lang tid for å unngå at murringen kommer.

Slik er livet i toppfotballen, om man liker det eller ei.

Når det er sagt, er ikke Rosenborg alene om å komme svakere ut fra hoppkanten enn supporterne hadde ønsket seg. Før sesongstart har mange tippet Molde, Brann og den regjerende mesteren som en trio som vil skille seg ut.

I første serierunde vant ingen av dem ...

