Solskjær felt av selvmål og VAR mot Barcelona

MANCHESTER (VG) (Manchester United – Barcelona 0–1) Til tross for et jevnt oppgjør tar Manchester United og Ole Gunnar Solskjær (46) med seg et svært ugunstig utgangspunkt til returkampen på Camp Nou.

– I de første ti minuttene viste vi dem for mye respekt, men vi tilpasset oss veldig bra og vokste i selvtillit utover i kampen, sier midtbanespilleren Scott McTominay til BT Sport.

United klarte nemlig aldri å rette opp marerittstarten på Old Trafford. Etter bare 12 minutter scoret Luke Shaw et selvmål som først ble avvinket for offside, men som deretter godkjent etter VAR-vurdering.

Det betyr at Solskjær trenger et nytt, lite Champions League -mirakel for å gå videre til semifinalen: Kun seier er godt nok borte mot Barcelona førstkommende tirsdag, og det skjer ikke ofte at et bortelag vinner der.

Lionel Messis lag står med 30 strake hjemmekamper uten tap i turneringen. Sist det skjedde, var 1. mai 2013 mot Bayern München – for seks år siden.

VAR og selvmål

Solskjær overrasket stort både med laguttaket og taktikken: Hverken Jesse Lingard eller Anthony Martial var i førsteelleveren, som i stedet var satt opp i en 5–3–2-formasjon med Shaw i en uvant posisjon som venstre midtstopper samt overraskelsen Diogo Dalot som venstre vingback.

Omplasserte Shaw kom raskt i fokus da han, etter bare 12 minutter, scoret et uheldig selvmål etter en heading av Luís Suárez på et innlegg fra Messi, som fikk store rom å boltre seg i fra start. Et øyeblikk så det ut til at United slapp med skrekken, ettersom linjemannen vinket med flagget, men VAR-vurderingen viste at det slettes ikke var offside – og dermed ble scoringen stående:

En marerittstart for Solskjær og Manchester United, som satte en effektiv demper på stemningen på Old Trafford.

Shaws trøblete start ble raskt fulgt opp av et gult kort etter en felling av Messi, som betyr at 23-åringen må stå over returkampen på Camp Nou i neste uke.

«Bring it on», var Chris Smallings melding til Messi dagen før kamp, og etter en halvtimes spill smalt United-stopperen inn i argentineren og ga ham både neseblod og en blåveis.

– Vi visste at vi måtte være intense, er det eneste stopperen vil si om situasjonen.

En skulle tro Messi hadde vært en runde i ringen med Tyson Fury, men boksestjernen fra Manchester var trygt plassert på VIP-tribunen.

Før pause kunne det stått både 0–2 og 1–1: David De Gea stoppet Philippe Coutinho med en benparade av de sjeldne, før Dalot ikke klarte å styre en tilsynelatende enkel heading på mål fra god scoringsposisjon.

Solskjær følte seg nok bedre ved pause enn etter det første kvarteret, for etter Barças åpningsmål kjempet United seg inn igjen i kampen, de skapte ofte trøbbel for en rusten Sergio Busquets, og enkelte vil påstå at Scott McTominay burde hatt straffe da han noe enkelt falt over ende etter å ha blitt truffet av Gerard Piqué:

Slurvete

– Jeg har aldri sett Barcelona spille så slurvete, sa den tidligere Barcelona- og United-svensken Henrik Larsson på BT Sport i pausen, og de vanligvis så ballsikre katalanerne fortsatte å vise seg fra en uvanlig side etter hvilen.

Da var det United som tok tak i ballen og dominerte spillet, og etter noen få minutter falt ballen ned foran Marcus Rashford, som ikke klarte å utnytte muligheten på volley.

les også Barcelona-stjerne roser Solskjær: – Han hjalp meg virkelig mye

For å trygge ledelsen byttet Barça-sjefen Ernesto Valverde inn robuste Arturo Vidal for tekniske Coutinho, og Sergi Roberto for Arthur på midtbanen. Solskjær svarte med offensive trekk: Romelu Lukaku ble erstattet av Martial, mens Lingard kom inn for Dalot.

Etter hvert tok Barcelona tilbake kontrollen over ballbesittelsen, og da fikk ikke United låne den igjen. Tiden rant ut, og dermed må Ole Gunnar Solskjær skape et nytt mirakel på Camp Nou – 20 år etter vinnermålet i finalen mot Bayern München.

– Vi må gjøre mer foran mål, score flere mål. Men vi er bare halvveis. Vi er Manchester United, og man kan aldri avskrive oss, sier midtbanespilleren Scott McTominay til BT Sport.

