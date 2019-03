STØTTES: Det blåser kraftig rundt Kjetil Rekdal etter han ledet Start i serieåpningen mot klubbledelsens vilje. Han får støtte fra Ivar Hoff. Foto: Frode Hansen/VG og Tor Erik Schrøder/NTB Scanpix

Hoff gir Rekdal full støtte: - Det samme skjedde med meg, jeg fikk samme råd

KRISTIANSAND/OSLO (VG) Lørdag møtte Kjetil Rekdal (50) opp på Sør Arena og ledet Start i serieåpningen - mot klubbens vilje. Ekspert og tidligere trener, Ivar Hoff, er enig i Rekdals beslutning og mener selv han har vært gjennom det samme.

Nå nettopp







I 1979 fikk Hoff sparken som trener i Brann, men var uenig i oppsigelsen, og møtte på Brann-trening til tross for å ha fått sparken.

les også Starts drøm spiser trenere

– Den gangen engasjerte jeg advokat Tor Erling Staff. Han sa at om du ikke godkjenner oppsigelsen, må du møte på jobb. Det gjorde jeg, forklarer Hoff til VG.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

Torsdag fikk Kjetil Rekdal beskjed om at han var fritatt treneransvaret i Start. Klubben opprettet personalsak mot han.

Rekdal engasjerte advokat Erik Flågan, og de har stått på at Rekdal ville møte og styre Start i kampen mot Aalesund.

Rekdal ledet også laget i tapet, før han forsvant fra Sør Arena uten å snakke med pressen.

– Hva tenker du det Rekdal gjorde lørdag?

– Jeg støtter det fullt ut. Ut fra de rådene jeg fikk den gangen, var det muligheten man har i arbeidslivet. Man må møte opp å vise at man ikke aksepterer oppsigelsen, svarer Hoff.

I Hoffs tilfelle endte det med forlik og at han til slutt forlot jobben. Han er kritisk til hvordan Start har håndtert denne situasjon.

– Det Start har gjort er amatørmessig. Det har kommet frem at de er misfornøyd med enkelte ting, men man løfter ikke sånne saker opp to dager før seriestart på denne måten. Det er et kaos med to forskjellige styrer i Start. Rekdal og spillerne er ansatt i idrettslaget, men det er «pengestyret» som vil han vekk, sier Hoff.

les også Rekdal på scenen etter Start-saken: - Aldri hatt en lignende dag

Monica Grimstad, styreleder i Start, uttalte etter Aalesund-kampen til VG, at de mener de har gjort det rette.

– Jeg opplever dette helt surrealistisk, men jeg er trygg på at vi har gjort dette riktig med henhold til regelverk. Grunnet reglementet i slike saker, som gjelder personvern, er vi satt litt sjakk matt. Vi kan ikke styre dette utad, sier Grimstad.

Publisert: 31.03.19 kl. 05:31