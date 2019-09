KLAR FOR FCK: Nicklas Bendtner iført FC København-drakt etter overgangen fra Rosenborg. Foto: FC København

Kilder til VG: RBK betaler millionbeløp til Bendtner

Etter det VG forstår betaler Rosenborg i overkant av to millioner kroner til Nicklas Bendtner (31) som en del av danskens overgangen til FC København.

Det tilsvarer en andel av den mye omtalte sign off-klausulen som lå i Bendtners kontrakt. Denne var Rosenborg nødt til å betale fullt ut hvis dansken ble i klubben til januar.

Klausulen som utløser et ukjent millionbeløp dersom Bendtner hadde blitt i klubben ut kontraktstiden er omtalt i Kåre Ingebrigtsens nylig utgitte bok «Bruttern».

– Vi kommenterer ikke kontrakten eller detaljer rundt overgangen, sier RBKs daglige leder Tove Moe Dyrhaug til VG. Hun benytter anledning til å takke Bendtner for det han har gjort i RBK-trøyen og ønske ham lykke til FC København, der «Bendtner-feberen» allerede herjer.

Bjørnebye: - Spesiell avslutning

FCK melder at Bendtner-trøyene med nummer 32 på ryggen allerede er utsolgt i alle voksenstørrelser.

– Det arbeides på høygir og trøyen er på lager igjen om syv til 14 dager, sier butikksjef Martin Nøhr i FCK Fanshop.

Bendtner hadde fire måneder igjen av RBK-kontrakten da han signerte for FCK mandag kveld. Etter det VG erfarer er avtalen med Bendtner strukturert slik at Rosenborg ikke må betale noe av lønnen som gjenstod i kontrakten, men kun den nevnte andelen av klausulen.

Danske B.T. har tidligere meldt at FC København ikke betaler noe i overgangssum. Dette stemmer med VGs opplysninger.

– Det er en avtale mellom oss som ikke skal kommenteres. Jeg har ingen kommentar til innholdet i avtalen, sier sportslig leder Stig Inge Bjørnebye.

– Hva betyr overgangen for Rosenborg?

– Det er avslutningen på et veldig interessant kapittel. Nicklas har vært en sterk bidragsyter for Rosenborg. Vi visste at det ville bli stor interesse rundt ham, og det har det vært. Det ble en litt spesiell avslutning, men vi er glade på hans vegne. Det ble en god løsning og FCK er noe han absolutt kunne tenke seg, svarer Bjørnebye.

– Ble det en verdig avslutning på forholdet mellom RBK og Bendtner?

– Sånn er det noen ganger. Jeg har sett sånne ting mange ganger. Og igjen: Det er stor oppmerksomhet fordi det er Nicklas Bendtner. Det ble en spesiell avslutning etter en fin periode med mange, mange oppturer, to seriegull og to ganger i Europa League. Nicklas har vært en sterk bidragsyter, og vi har fokus på det også.

– Jeg vil takke ham for innsatsen i RBK og ønske ham lykke til i FCK, sier Bjørnebye.

Nicklas Bendtner har fått kontrakt med FCK ut 2019.

