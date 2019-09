KULTHELT: Slik beskrev Ståle Solbakken statusen til nyervervelsen Nicklas Bendtner under onsdagens presentasjon i Danmark. Foto: Bjørn S. Delebekk/VG

Solbakken etter Bendtner-signeringen: – Det er surrealistisk

KØBENHAVN (VG) Ståle Solbakken (51) tror ingen FCK-ansatte har opplevd lignende hysteri som i dagene etter ankomsten til Nicklas Bendtner (31). Nå erkjenner suksesstreneren at han er avhengig av at spissen presterer også på banen.

Nå nettopp







Vi har tatt heisen opp til FCKs hvitmalte kontorlokaler i 9. etasje på Telia Parken. Nedenfor har Bendtner og Solbakken nettopp avsluttet en 40 minutters pressekonferanse, etterfulgt av en fotoseanse ved den beryktede arenaens grønne gressteppe.

På treningen tidligere på dagen var flere hundre FCK-fans møtt opp og et titalls pressefolk. Mens de andre spillerne gikk uforstyrret, var en dresskledd sikkerhetsvakt satt til å eskortere Bendtner fra garderobeanlegget i Frederiksberg til den tilhørende banen.

I supporterbutikken var samtlige Bendtner-drakter solgt i løpet av døgnet i forveien. Etter at overgangen ble kjent mandag kveld, har også billettsalget tatt fullstendig av.

– Det er helt vilt. Markedsavdelingen har nok aldri opplevd noe som dette før. Han har tømt supportersjappa for drakter. Det er helt surrealistisk. Jeg tror du må tilbake til Preben Elkjær for å finne en med den samme kultstatusen i Danmark, sier Solbakken til VG.

les også Kilder til VG: RBK betaler millionbeløp til Bendtner

HYSTERI: Dette viser under halvparten av de fremmøtte mediefolkene til pressekonferansen hvor Bendtner ble presentert som FCK-spiller. Foto: Bjørn Steinar Delebekk/VG

Overgangssjokket

Solbakken gliser og rister på hodet samtidig. Signeringen av Bendtner ble kjent 15 minutter før overgangsvinduet stengte, og har ført til et sjelden stort sirkus. Inntil nyheten ble kjent var det ingen andre i FCK enn nordmannens høyre hånd, teknisk direktør Johan Lange, som visste om hva som foregikk.

– Det avgjørende var at vi måtte ha inn en spiller. Det var ikke penger til å hente en dyr spiller. Det er også veldig sjelden at du kan hente en spiller på en firemånederskontrakt. Vi vet at Nicklas har ekstreme kvaliteter i noen situasjoner og at han er veldig motivert. Det er ikke dermed sagt at det blir en suksess, men det ligger noen faktorer der som kan trigge, forklarer Solbakken.

Nordmannen har ledet FCK til blant annet åtte seriemesterskap og fire cupgull i løpet av sine to perioder i klubben. På grunn av skader på spissene Dame N’Doye og Jonas Wind vil Solbakken nå ha Bendtner i kampform raskest mulig.

GOD KJEMI: Solbakken og Bendtner har pratet mye med hverandre den siste tiden. Foto: Bjørn Steinar Delebekk/VG

les også Bendtner med lovnader: – Oppfyller han alt, blir det fantastisk

Lukker treningskamp

Derfor kommer den tidligere Rosenborg-spissen til å spille reservelagskampen mot erkerival Brøndby førstkommende tirsdag. Det skjer uten tilskuere på tribunene.

Oppstyret rundt Bendtner er altfor stort til at de kunne sluppet supportere inn på matchen, mener Solbakken.

– Den kampen er vi nødt til å lukke. Det går ikke. Det er mot Brøndby. Da blir det jo krig. Det går ikke. Da må vi lukke. Det hadde kommet supportere fra begge lag. Og han skal debutere. Det går ikke. Det ville kommet 3000–4000 tilskuere på den B-kampen. Det går ikke. Det er ikke plass. Treningsanlegget vårt ville blitt sprengt. Det går ikke, gjentar Solbakken flere ganger.

– Så dere vil garantert lukke?

– Ja, ja, det må vi. Vi er nødt til å gjøre det uansett mot Brøndby. Det krever et helt enormt sikkerhetsopplegg hvis ikke.

DANSK FOLKEHELT: Trolig ingen danske fotballspillere har større stjerne i hjemlandet enn Bendtner. Her feirer han playoff-seier over Irland med landslaget i 2017. Foto: Bjørn S. Delebekk/VG

Bendtner ankommer

En 193 centimeter høy skikkelse fanger plutselig Solbakkens oppmerksomhet. Iført det som ligner på beige millitærstøvler, en matchende, hullete bukse og en blå FCK-genser kommer Bendtner overraskende inn den åpne kontordøren.

– Hei, sier mannen med 30 mål på 81 kamper for Danmark, før Solbakken reiser seg og gir sin nye spiss et «handshake».

– Vi skal bare snakke litt, forteller FCK-sjefen, før han tar med seg Bendtner ut i gangen.

Uten å gjengi hva duoen snakker om, er Bendtners avskjedsord ikke til å misforstå:

– Det er perfekt. Vi snakkes, sier den tidligere Arsenal- og Juventus-angriperen til sin nye norske trener før Solbakken kommer tilbake i rommet.

«AVBRYTER» INTERVJUET: Bendtner kom uventet inn under VGs prat med Solbakken i 9. etasje av Telia Parken i København. Foto: Bjørn S. Delebekk/VG

– Hvor avhengig er du av at Nicklas kan prestere i høst? spør VG like etterpå.

– Jeg er avhengig av at han kan avlaste. Vi er litt avhengig av at han kan gå inn og prestere i noen kamper, enten som innbytter eller fra start. I hvert fall hvis N’Doye blir ute lenge. Jonas Wind er jo allerede ferdig for sesongen.

– At han ikke fikk spille i Rosenborg; var det noe du tok med i betraktningen før du signerte ham?

– Ja, det var det. Vi må tenke på alt. Samtidig spilte ikke (Mauro) Icardi i Inter heller. Enkelte passer ikke treneren og klubben på det og det tidspunktet.

– Hva er drømmescenarioet med Bendtner, eller gjerne et realistisk et. Hvordan ser det ut?

– He-he-he. Et realistisk scenario er at han kan bidra i kamper og være en «gamechanger» for oss i matcher hvor vi gjerne presser hardt. Jeg har jo sett ham knuse (Giorgio) Chiellini på bakre stolpe to ganger for Danmark mot Italia her i Parken. Og da var Nicklas ikke i god fysisk form. Så han har jo noe som få andre har, sier Solbakken, som er usikker på når Bendtner kan være i toppform.

Dansken har ikke spilt kamp siden Rosenborg møtte Molde 28. april.

MOTIVERT: Bendtner fortalte på pressekonferansen at han var klar for å vise seg fra sin beste side i FCK. Foto: Bjørn S. Delebekk/VG

– Har sonet straffen min

Det er ikke bare Bendtners manglende kampform Solbakken tok med i vurderingen før spissen ble tilbudt en kontrakt. 31-åringen har en fortid preget av kontroversielle hendelser, inkludert fjorårets voldsdom etter bråket med en taxisjåfør i København, men nordmannen bestemte seg til slutt for å gi ham en sjanse.

Bendtner selv mener at det ikke vil være farlig for ham å bosette seg i byen hvor han flere ganger tidligere har havnet i trøbbel.

– Jeg har sonet straffen min. Nå gleder jeg meg veldig til å vise på dansk jord hvilken person jeg er, men jeg vil selvfølgelig ta noen forbehold for å passe på at dette her går så bra som mulig. Jeg vet veldig godt hva det krever av meg.

– Hva krever det?

– Det kan du nesten tenke deg selv. Først og fremst må jeg levere på banen, og det gjør jeg med lagkameratene mine. Jeg har min sønn, min fotball, min kjæreste og min familie her. Det er ikke mye mer i livet man behøver enn det, forteller 31-åringen, som Solbakken tror har vært for naiv tidligere i karrieren og derfor havnet i mange vanskelige situasjoner.

– Hvordan blir det å jobbe med Ståle og hva tenker du om de kravene han vil stille til deg?

– Jeg gleder meg veldig mye til det. Jeg vet at Ståle er den helt riktige treneren for meg. Han vil kunne presse meg til mitt ypperste. Jeg har mange gode venner som har spilt i FCK, så jeg vet hva jeg kan forvente, sier Bendtner til VG.

Ifølge VGs opplysninger får han betalt to millioner kroner av Rosenborg for å avslutte kontrakten med trønderne. FCK slipper også å betale en overgangssum for 31-åringen.

Publisert: 05.09.19 kl. 06:53







Mer om