Martin Ødegaard ble matchvinner mot Mallorca: – Veldig stolt

MALLORCA (VG) (Mallorca – Real Sociedad 0–1) I sin andre kamp for Real Sociedad sørget Martin Ødegaard (20) på egenhånd for tre poeng og en etterlengtet borteseier på ferieøyen Mallorca.

– Jeg er veldig glad for mitt første mål i La Liga. Jeg er veldig stolt. Jeg fikk en god pasning av Portu og da ble det lett å score, sier Ødegaard på spansk i et intervju vist på Strive.

Nordmannens første La Liga-scoring i karrieren var av det vakre slaget, og den handlet om drammenseren fra ende til annen. Ødegaard grep en kontringsmulighet og førte ballen oppover banen før han spilte opp Portu på høyresiden. Han fortsatte løpet og fikk ballen tilbake innenfor sekstenmeteren, tok den med seg på perfekt vis og satte den kaldt forbi keeperen med venstrefoten.

– Jeg vil bare hjelpe laget. Målet endrer ikke noe. Laget er viktigst, sier Ødegaard.

Før oppgjøret på Estadi de Son Moix hadde Real Sociedad gått 16 år uten en trepoenger borte mot Mallorca, en syv kamper lang seierstørke som i søndagens aviser ble omtalt som en «forbannelse».

– Fint at vi klarte det. Vi forsvarte oss bra. Fremover vet vi hva vi er i stand til. Til slutt fikk vi målet, sier Ødegaard, som selv sørget for å bryte den vonde statistikken.

Etter å ha blitt fullrost i debuten mot Valencia, kan han trygt konstatere at han har fått en drømmestart på tilværelsen som fast La Liga-spiller.

Ifølge Petter Veland, ekspert på spansk fotball, er han den første nordmannen til å score i La Liga siden John Carew mot Celta Vigo den 2. mars 2003.

Det tok en halvtime før Ødegaard markerte seg for første gang i kampen da han slo et godt veggspill med Adnan Januzaj og driblet seg inn i Mallorca-feltet forbi en forsvarsspiller og inn i god innleggsposisjon, men avleveringen var for svak og upresis og ble plukket enkelt av hjemmelagets keeper.

Deretter imponerte han med flotte finter i motstanderens felt, men han ble til slutt stoppet, og til tross for at nordmannen slo ut med armene da han gikk i bakken, så det ikke ut til å være snakk om et mulig straffespark.

I likhet med i debuten mot Valencia var Ødegaard involvert i det aller meste som skjedde offensivt for Real Sociedad. Men det var to andre lagkamerater som sto bak førsteomgangens største mulighet: Asier Illarramendi slo en perfekt ball i bakrom til Mikel Oyarzabal – straffehelten fra forrige kamp – som avsluttet i stolpen via keeperen.

Ødegaard glimtet til de gangene han fikk ballen i god posisjon, men Real Sociedad slet med å spille fri playmakeren sin i mellomrommet, noe de fikk til langt oftere mot Valencia.

Derfor var det tydelig at drammenseren forsøkte andre løsninger, som ofte innebar at han ga seg ut på lange bakromsløp fra høyresiden, men heller ikke der fant lagkameratene ham særlig ofte.

Intensiteten i kampen dabbet gradvis av, noe den intense heten i Mallorca trolig bidro sterkt til. Det var over 30 grader og stekende sol ved kampstart og under store deler av oppgjøret.

Hjemmepublikummet våknet til liv da deres venstreback Lumor Agbenyenu – uten vilje – sleivet et innlegg rett i stolpen, men nærmere kom ikke Mallorca.

Ødegaard, derimot, var nære på med drøye ti minutter igjen å spille da han tok ansvar for et frispark i god skuddposisjon. Han sendte ballen i en perfekt bue over Mallorca-muren – og så ballen treffe nettet, men dessverre for gjestene var det på feil side av nettveggen, like utenfor stolpen.

Like etterpå skulle det imidlertid lykkes for 20-åringen, som regisserte det seirende angrepet til Real Sociedad fra start til slutt. Han avsluttet kampen med å hale ut tiden nede ved cornerflagget, og delte deretter ut drakten sin til en supporter i bortesvingen på stadion.

