United-manager Erik ten Hag og United-back Aaron Wan-Bissaka kan få nye eiere.

Frist i kveld: United-salg vil smadre rekord

I kveld 22.00 går fristen ut for å legge inn bud på Manchester United. Et samlet salg vil overgå alle andre tilsvarende transaksjoner i idrettsverden.

Det er ikke klart om Manchester United blir solgt helt og får nye eneeiere eller om det ender opp med salg av deler av klubben.

Flere medier melder at det er meget sannsynlig at et kjøp av hele fotballklubben, vil koste minst cirka 62 milliarder kroner. Det vil i så fall knuse rekorden innen sportsverden.

Storbritannias rikeste, Jim Ratcliffe, er en av to aktører som offentlig har kunngjort at de har lagt inn bud på United. Det er den amerikanske handelsbanken Raine som styrer salgsprosessen.

– Hvordan bestemmer du prisen på et maleri? Hvordan bestemmer du prisen på et hus? Den er ikke relatert til hvor mye det kostet å bygge eller hvor mye det kostet å male, sier Ratcliffe til Wall Street Journal.

– Det du ikke ønsker å gjøre, er å betale en tåpelig pris for ting og deretter angre etterpå, legger han til.

Sheikh Jassim Bin Hamad Al Thani fra Qatar er den andre beileren.

