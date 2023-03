Kommentar

Når skal Norge «spille seg inn i hellet»?

FORTVILET: Uro-samtale, fra venstre landslagssjef Ståle Solbakken, fysioterapeut Thomas Ødegaard, kaptein Martin Ødegaard og Sander Berge.

Noen nasjoner skal bare til mesterskap. Det ligger på et vis i fotballkulturen i enkelte land. Vi trenger ikke gå lengre enn til Danmark og Sverige. Med Norge er det helt motsatt.

I Spania nylig hadde jeg en lang samtale med Åge Hareide. Hareide har ledet landslaget til både Danmark og Norge - og trent klubber i Sverige. Oppglødd fortalte Hareide om en interessant episode fra han var landslagssjef i Danmark.

Danmark hadde tapt, Hareide var fortvilet, veien fram til et mesterskap virket noe lang. Da fikk han besøk av noen av sine mest rutinerte spillere. Budskapet var klart fra spillere som Kasper Schmeichel, Simon Kjær og Christian Eriksen:

Det var ingen tvil - Danmark skulle bare til VM. Sånn var det bare, én svak kamp skulle ikke ødelegge. Det var ingen diskusjon, det lå i deres DNA. Og de gutta skulle sørge for det, de skulle få Hareide på bedre tanker.

LANDSLAGSSJEF: Åge Hareide (til venstre) i samtale med VGs Knut Espen Svegaarden.

Noen ubeseirede måneder senere var Danmark - selvsagt - klare for VM. Det var ingen tvil, det hadde aldri vært noen tvil. Til VM - dit skulle de bare. Og da var det også naturlig at de samme spillerne sørget for at Danmark kom til EM to år senere også.

Nå kan selvsagt sånt være enkelt å komme med når du lykkes, da kan du ofte egentlig forklare det med hva-som-helst og folk vil lytte. For folk lytter til vinnere, taper du bør du holde mest mulig kjeft - ingen vil høre uansett.

Svenskene har det litt på samme måten. Og mye av grunnen tror jeg er historien - begge nasjonene har, i motsetning til Norge, vært jevnlig med i mesterskap, begge har vært i en finale. Og selv om det er lenge siden (Sverige i 1958 og Danmark i 1992) så ligger kulturen der - fast.

Danmark og Sverige regner seg som en fotballnasjon - de ser på seg som litt bedre enn Norge, stort sett med rette.

Og kanskje det er derfor de ofte har marginer med seg, ikke mot seg, som du ofte føler med Norge. Sverige har fotballtradisjoner helt tilbake til 2. verdenskrig, Danmark fikk gjennombruddet rundt 1980. Og har deltatt jevnlig siden - og det betyr noe når du går inn i kvalifiseringer mot antatt bedre motstandere:

Du skal til mesterskap - uansett hvilke meritterte motstandere du møter. De lykkes langt fra hver gang, men respekten - den er der. Men den er ikke for stor.

Norge? Marginer mot da det gjaldt som mest da Nations League-gruppeseieren lå på bordet, klar til å underskrives. Marginer mot i starten på denne EM-kvaliken.

Tilfeldig?

Selvsagt ikke. Det handler om marginer, stang inn, ikke stang ut.

Jeg har talt «målsjanser», subjektivt selvsagt, det er blitt en rutine de siste 30 årene. Under Ståle Solbakkens ledelse trenger Norge seks (!) sjanser i snitt for å score, og da har jeg tatt bort kampene mot Gibraltar (35–1 i sjanser, 8–1 i mål). Motstanderen trenger i snitt fire sjanser (3,88 for å være nøyaktig) for å score.

Da er det ikke rart du får trøbbel med marginene. Hvis du regner 3–4 sjanser pr scoring, som er vanlig på det øverste nivået, så burde Norge hatt 29 poeng i kvalik under Solbakken. I stedet står det «23» - noe som førte til at topp-plassen i Nations League røk - og at det ble ett poeng, ikke to, på de to første kampene i EM-kvalifiseringen.

På 11 sjanser i kampene mot Spania og Georgia scoret Norge ett mål. På 11 sjanser mot Norge, scoret motstanderen fire ganger.

Da er det ikke rart det ikke blir mange poeng. Og skyld gjerne på midtstopperparet - jeg skylder mer på de offensive spillerne. Norge hadde noen sjanser (Ødegaard, Sørloth og Aursnes) som du sjelden ser spillere bommer på.

I tillegg hadde vi ikke med den tryggeste av alle når det gjelder å sette ballen mål, Erling Braut Haaland - men skader skjer, og det vil neppe stoppe heller.

Kravet om mesterskaps-deltakelse, den stadige påminnelsen om hvor lenge det er siden, hvor mange landslagssjefer som har mislykkes - «15 år, 16 år, .... 23 år siden», «fem sluttspill, seks-, 10, 12 ...» - alt dette kan spille inn når alvoret dukker opp på en fotballbane der et norsk herrelandslag spiller.

Bør noen byttes ut? Noen mener alltid det, det meste er svart/hvitt etter skuffelser med herrelandslaget. «Ut med Solbakken», «bort med midtstopperne», «Ødegaard må være bedre» - det er stort sett det samme hver gang.

Men vi har de vi har, og det er kun spilt 25 prosent av kvalifiseringen. I juni kommer Skottland og Kypros til Ullevaal.

Og da er kanskje Erling Braut Haaland med også.

Det kunne vært nok mot Spania og Georgia.

Danskene sier det best - «Du må spille deg inn i hellet.»

Det må starte i juni.

Knut Espen Svegaarden