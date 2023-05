NEDTUR: Martin Ødegaard markerte seg negativt da Arsenal tapte i Nottingham. En stygg feilpasning ble kampavgjørende.

Manchester City seriemester etter at Nottingham Forest slo Arsenal og berget plassen

NOTTINGHAM (VG) (Nottingham Forest – Arsenal 1–0) Elektriske City Ground tok fullstendig av etter å ha sikret seg en ny sesong i Premier League. Men også i Manchester har de grunn til å feire i kveld.

For etter lørdagens skrell er det ikke lenger teoretisk mulig for Arsenal å ta igjen Manchester City. Det betyr at Erling Braut Haaland og hans lagkamerater er seriemestere allerede i dag.

Han er den fjerde nordmannen som vinner Premier League etter Ole Gunnar Solskjær (seks ganger), Henning Berg og Ronny Johnsen (tre ganger hver).

Alle unntatt én av Bergs tre triumfer er med Manchester United. Den aller første var med Blackburn Rovers i 1995.

Solskjærs siste triumf var i 2006/07-sesongen. Det er med andre ord 16 år siden forrige gang en nordmann kunne løfte pokalen:

FORRIGE GANG: Ole Gunnar Solskjær med Premier League-trofeet i 2007.

Samtidig som Nottingham Forest-fansen mobbet Arsenal for å ha «toppet tabellen og rotet det til», gikk det galt for Martin Ødegaard. Nordmannen bommet på en pasning, som ble snappet opp av Morgan Gibbs-White på midtbanen.

Den tidligere Arsenal-spilleren kunne dermed storme midtsirkelen og mot Arsenals mål. Han serverte den videre ut til Taiwo Awoniyi, som satte inn kampens eneste mål:

Dermed er Arsenal uten mulighet til å ta igjen ligaleder Manchester City, til tross for at de lyseblå har tre kamper igjen å spille. Så sent som 18. januar ledet Arsenal ligaen med åtte poengs forsprang.

Premier League-tittelen til Manchester City er deres femte triumf på de seks siste sesongene. Dermed får de muligheten til å løfte pokalen i hjemmekampen mot Chelsea allerede søndag.

MER GLEDE: Erling Braut Haaland kunne heve armen etter at Champions League-finalen mot Inter var et faktum. Nå er ligamesterskapet i boks. Han skal også spille FA-cupfinale mot Manchester United.

For Nottingham Forest ble det også en stor opptur. Etter syv lange overtidsminutter kunne de endelig slippe jubelen løs.

De jublet som om det var scoring da keeper Keylor Navas fanget et innlegg like før slutt. Det gikk noen ekstra sekunder da costaricaner haltet av banen like etterpå. Han måtte faktisk byttes ut og ble erstattet av Wayne Hennessey.

Men like etterpå var det slutt. Taket løftet seg nesten da dommer Anthony Taylor blåste i fløyten for siste gang. Mens Ødegaard & Co. tuslet slukøret i garderoben, jublet Forest-spillerne hemningsløst.

Evertons uavgjortresultat mot Wolverhampton gjør at hverken Everton, Leicester eller Southampton kan ta igjen Forest.

Everton, Leeds og Leicester kjemper nå om to å unngå to nedrykksplasser. Fra før er jumboen Southampton klare for nest øverste nivå neste sesong.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post