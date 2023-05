SKIKKELIG SMELL: Pål Alexander Kirkevold fikk et uheldig møte med hodet til LSK-spiller Espen Garnås.

Måtte lime øyet etter røff duell: − Forbilledlig innstilling

(HamKam – Lillestrøm 0–0) Til tross for blodig ansikt og «Donald-kul», spilte Pål Alexander Kirkevold hele kampen mot Lillestrøm. Nå hyller ekspertene råskapen.

Det var etter snaut tyve minutter spilt at HamKam-spissen gikk ned for telling. Han havnet i en duell med Espen Garnås, og fikk hodet til LSK-spilleren i pannebrasken.

Likevel klarte Kirkevold å sende ballen videre til lagkamerat Kjærgaard, som skaffet en corner ut av situasjonen.

Den situasjonen høster spissen skryt for.

– Han slutter ikke å prøve å spille ball. En forbilledlig innstilling, sier TV 2s kommentator Peder Mørtvedt.

Situasjonen endte med stopp i spillet, for Kirkevold trengte assistanse for å få tørket bort blodet fra ansiktet, og lime igjen kuttet ved øyet.

– Det var en voksen duell. Får håpe de klarer å lime øyet igjen i første omgang, sa TV 2s ekspert Yaw Amankwah.

Spissen måtte også ut for å bytte drakt, før han deretter var tilbake på banen for å spille resten av kampen.

– Han ser ut som en ordentlig kriger. Dette ligner mer på en gammel Rocky-film enn en fotballkamp, fortsatte Mørtvedt da Kirkevold var tilbake med bandasje rundt hodet.

BLODIG: Pål Alexander Kirkevold måtte få assistanse etter duellen med Garnås.

Til tross for at Lillestrøm skaffet hele 9 (!) cornere de første 45. minuttene, var det en målfattig første omgang.

Største sjansen disket krigeren Kirkevold for, men heller ikke han klarte å sette ballen i mål.

Selv var spissen ved godt mot til pause, og ga ingen signaler om at han skulle byttes ut.

– Nei, jeg vet ikke helt hvor jeg er nå. Jeg er litt svimmel. Hehe, nei da, sa Kirkevold humoristisk til TV 2 før han fortsatte:

– Det går egentlig veldig bra. Jeg merket tidlig at jeg fikk et hode inn i hodet mitt, som sprakk. Jeg var klar over det så fort det skjedde at det kom til å begynne å blø. Jeg ser litt dårlig på det øyet, men det er fordi jeg har fått en kul. Jeg har ikke sett den selv ennå, men den er der, merker jeg.

NÆRE: En frustrert Henrik Udahl som ønsket at Kirkevold skulle sentre ballen til ham, istedenfor å skyte selv.

Til tross for at det er to lag som har sluppet inn mye mål så langt i årets eliteserie, skulle det ende med 0–0 og poengdeling på Briskeby stadion.

John Olav Norheim ble kåret til banens beste, og han sier seg fornøyd med kampen.

– Vi skulle gjerne hatt tre poeng siden vi ligger der vi ligger, men dette var greit mot et godt lag, sier han.

Lillestrøm ligger på 8. plass med 13 poeng. HamKam følger etter på 13. plass med syv poeng.

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 9 8 1 0 26 – 8 18 25 2 Brann 9 5 2 2 18 – 9 9 17 3 Sarpsborg 08 8 4 3 1 10 – 6 4 15 4 Viking 8 4 2 2 17 – 14 3 14 5 Tromsø 8 4 2 2 9 – 7 2 14 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Conference League-kvalifisering

Conference League-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk