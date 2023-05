Bergen-ordfører Linn Kristin Engøs fly til Oslo er forsinket foran cupfinalen. Foto: Marit Hommedal / NTB

Flytrøbbel for Bergens ordfører: − Satser på at det går bra

Bergen-ordfører Linn Kristin Engø krysser fingrene for at hun kommer seg til Oslo for å overvære cupfinalen mellom Brann og Lillestrøm i dag.

Flyet som skal frakte ordføreren og idrettsbyråd Linn Katrin Pilskog til Oslo er forsinket.

– Vi satser på at det skal gå bra. Men jeg er alltid litt nervøs når jeg reiser, sier ordfører Engø til Bergensavisen på Flesland lufthavn.

Kampen på Ullevaal stadion starter 16.00.

Det er flere tusen tilreisende Brann-fans på plass i Oslo. Mange av dem festet i hovedstaden natt til lørdag.

