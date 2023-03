Brutal smell for Roma uten suspenderte Mourinho

OLIMPICO (VG) (Roma-Sassuolo 3–4) Forsvarstabber og en hodeløs utvisning satte en støkk i Champions League-drømmen til José Mourinhos Roma.

Etter en krangel med fjerdedommeren i tapet for Cremonese for to uker siden ble Mourinho utestengt i to uker. Roma har anket straffen fordi de mener at dommerteamet kan ha vært med på å fremprovosere reaksjonen til Mourinho. Romas presseavdeling har varslet at ingen vil prate med pressen etter søndagens kamp av den grunn.

Mourinho er kjent for å bruke alle midler for å vinne. I hans fravær søndag var Roma-trenerne og benken, samt fansen, «på» dommerne i hver situasjon. Og det ble mange øyeblikk verdt å diskutere i etterkant.

To mål av Armand Lauriente sendte Sassuolo opp i 2–0 før en redusering av Nicola Zalewski ga Roma nytt håp. Men det falt betydelig da Marash Kumbulla sparket rutinerte Domenico Berardi inne ved femmeteren. Dommeren ga rødt kort til Kumbulla og Berardi økte til 3–1 halvveis på straffen.

– Det er helt hodemist, så idiotisk når laget jakter mål, sa fotballkommentator i VG, Vegard Aulstad.

Romas største stjerne, Paulo Dybala, ble byttet inn og brukte bare fem minutter på å trylle frem et drømmemål. Båret av vanvittig lyd og stemning i hjemmefansen, prøvde Dybala og Roma å kjempe tilbake med ti mann. Men oppgaven ble for vanskelig. Andrea Pinamonti punkterte kampen med 4–2-målet kvarteret før slutt.

På overtid fikk hjemmefansen et trøstemål da Georginio Wijnaldum satte inn 3–4.

Romas Ola Solbakken sliter med en muskelskade og var ikke med i troppen. Det er ikke kjent hvor lenge han vil være ute.

Sassuolos Kristian Thorstvedt og Emil Konradsen Ceïde satt hele kampen på benken.

Bak suverene Napoli kjemper Inter, Lazio, Milan og Roma tett om de tre neste Champions League-plassene. Kun tre poeng skiller de fire forfølgerne. Søndagens hjemmetap var derfor en brutal smell for Roma, en uke før sesongens «viktigste kamp»: Byderbyet mot Lazio. Sassuolo klatrer opp til 12. plass.

Mandag 20.45 på VG+ Sport: AC Milan – Salernitana . Det blir sending på VG+ Sport fra 20.15, med Lars Bohinen i studio og VGs utsendte Vegard Aulstad og Herman Folvik fra indre bane.