KOMFORTABELT: Molde fikk en tidlig kalddusj mot Skeid, men våknet etter hvert.

Regjerende mester Molde videre i cupen – Stabæk holdt lekestue med Bryne

(Skeid – Molde 1–3) Romsdalingene havnet tidlig under mot Skeid, men svarte umiddelbart og tok seg kontrollert videre til kvartfinale i cupen.

Skeid inviterte til «hjemmekamp» i LSK-hallen, på grunn av store utfordringer med kontroversielle Nordre Åsen, som i klubbens egne ord er «uspillbar» under minusgrader.

I sin midlertidige hjemmearena tok det kun 18 minutter før Marcus Melchior fikk æren av å gi gutta fra OBOS-ligaen 1–0 mot de regjerende cupmesterne.

Men så var det slutt på moroa for Skeid. Bare minuttet senere stanget Ola Brynhildsen inn utligningen, og sørget for at det sto 1–1 inn til pause.

I andre omgang tok Molde fullstendig kontroll på oppgjøret, og en snau halvtime før slutt kunne Kristian Eriksen bredside inn 2–1.

Da var det meste gjort i LSK-hallen, og i kampens 80. minutt satte kaptein Magnus Wolff Eikrem 3–1 etter lekkert fremspill fra nyankomne Veton Berisha.

Dermed er de regjerende mesterne videre til kvartfinale, der venter Stabæk.

Målfest i Bærum

(Stabæk – Bryne 5–0)

Stabæk hadde få problemer hjemme mot Bryne. Nysigneringen Kasper Høgh noterte seg for to scoringer mot jærbuene fra OBOS-ligaen.

Sammen med scoringer fra Aleksander Andersen og debutant Mushaga Bakenga ledet Stabæk hele 4–0 da kampuret passerte 80 spilleminutter. Og bæringene viste ingen nåde til gjestene fra Jæren.

Åtte minutter før slutt kunne Herman Geelmuyden avslutte målfesten til 5–0.

Kvartfinalene spilles den tredje helgen i mars, mens semifinalene går 26. april. Selve cupfinalen på Ullevaal stadion spilles 20. mai.