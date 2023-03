Neymar må opereres i en ankel.

Neymar må opereres – ute i opptil fire måneder

Vond start på uken for den franske storklubben PSG – like før skjebneoppgjøret mot Bayern München i Champions League.

Paris Saint-Germain-vingen Neymar (31) skal bli operert for en ankelskade og vil ikke være i spill før om tre til fire måneder, opplyser klubben.

I uttalelsen skriver PSG at Neymar har hatt flere episoder med ustabilitet på sin høyre ankel.

Etter den siste skaden han pådro seg i februar, anbefalte det medisinske personellet en operasjon for å få bukt med problemene.

Neymar ble fraktet av banen på båre under Ligue 1-kampen mot Lille 19. februar.

31-åringen har en vond skadehistorikk. Da VG kartla skadehyppigheten til en rekke toppspisser kom brasilianeren dårligst ut.

STJERNEDUO: Kylian Mbappé – sammen med Neymar (t.v.) jubler for en scoring i første kamp av åttedelsfinalen mot Bayern München. Scoringen ble kort tid etter annullert.

Inngrepet vil bli utført de kommende dagene på et sykehus i Doha i Qatar, skriver klubben. Han vil ikke være tilbake i spill før om tre til fire måneder – og sesongen er dermed over for den brasilianske superstjernen.

Onsdag kveld står Bayern München på motsatt banehalvdel for PSGs stjernemannskap når det er returoppgjør i åttedelsfinalen av Champions League.

Bayern München leder 1–0 sammenlagt etter én av to kamper.

Tidligere denne sesongen ble Neymar utvist for filming mot Strasbourg: