Vil på U21-landslaget: − Han har dominert i Eliteserien

VALLE (VG) Vålerenga-juvel Odin Thiago Holm har foreløpig ikke vært med på U21-landslaget. Mandag håper han å være en del av troppen.

Jonas Bucher

Publisert: Nå nettopp

Etter en vår preget av skader, er 19-åringen for alvor i gang som en etablert spiller i VIF.

Siden stortalentets «comeback» i juli, har Vålerenga vunnet åtte kamper, spilt en uavgjort og kun tapt en kamp. Søndag scoret han også før det var spilt to minutter i 2–3-tapet for Kristiansund.

Nå håper Holm å se sitt eget navn på Leif Gunnar Smeruds kommende tropp når uttaket offentliggjøres førstkommende mandag.

Unggutten har foreløpig ikke blitt tatt ut på U21-landslaget, og enn så lenge har ikke Smerud vært i dialog med Holm.

− Jeg har foreløpig ikke hørt noe derfra, sier midtbanespilleren til VG onsdag forrige uke.

Han legger ikke skjul på at han har ambisjoner om å være en del av Norges nest beste landslag.

− Det er ikke min avgjørelse, men det hadde vært veldig artig å være med der, smiler Holm.

U21-landslagstrener Smerud understreker at han ikke vil kommentere enkeltspillere før mandag.

− Vi tar det på mandag når troppen tas ut, ikke nå. Det blir nemlig en krevende oppgave for meg om jeg skal svare på spekulasjoner rundt spillere i forkant av hvert uttak. Det jeg kan si er at troppen ikke er klar per i dag, og at Odin er med og konkurrerer sammen med en rekke andre gode midtbanespillere, skriver Smerud i en sms til VG.

Sportssjef i Vålerenga, Joacim Jonsson, tror dog at Holm er med i troppen.

− Der regner jeg med at han er med. Han har dominert i Elitserien, og jeg vet ikke hva mer som måtte kreves for det. Odin er selvsagt god nok for det, fastslår Jonsson overfor VG.

I juni kvalifiserte Norge seg for U21-EM for første gang siden 2013. Neste sommer er andre nasjoner som Frankrike, England, Spania og Italia også kvalifisert.

− Jeg ønsker å spille meg opp og å gjøre det såpass bra at jeg kan bidra der. Det er allerede noen 2003-modeller der i Kristian (Arnstad journ.anm) og Leo Fuhr Hjelde, sier Holm.

De eldste spillerne som kan delta i neste års Europamesterskap er 2000-modeller. Dermed får Holm i så fall tøff konkurranse i sin posisjon, blant annet fra lagkamerat i Vålerenga, Tobias Christensen.

− Det er ekstremt mange gode midtbanespillere fra mitt kull også som kan bli flytta opp i Christos Zafeiris, Oscar Bobb, Isak Hansen-Aarøen og Andreas Schjelderup. Dert er mange spillere å ta av, så konkurransen der er stor, vurderer Holm.

I forkant av mandagens uttak forholder 19-åringen seg ydmyk.

− Hva er din melding til Smerud i forkant av uttaket?

− Jeg har ikke noe melding der, altså. Jeg skal være rolig.

− Men du vil bli med?

− Ja, jeg vil være med.

Også Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo mener det er gode muligheter for at Holm er med i sin første U21-landslagstropp.

− Han er nærme, så han kommer nok med snart. Det er jeg relativt trygg på.

VIF-treneren påpeker at Holm potensielt vil styrke Smeruds lag til neste sommers EM.

− Hvis Odin er i det slaget han er nå til sommeren og holder seg skadefri, så vil han forsterke U21, vurderer Fagermo overfor VG.