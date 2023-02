I RETTEN: I november i fjor måtte Mason Greenwood møte til en høring i retten i England.

Anklager mot United-stjerne droppet

Politiet har lagt bort etterforskningen av Mason Greenwood. 21-åringen var siktet for voldtekt og fysisk vold mot en tidligere kjæreste.

Det opplyser politiet i Manchester.

– Med tanke på den betydelige mediedekningen av denne saken, er det bare rettferdig at vi deler nyheten om at den 21 år gamle mannen, som ble arrestert og siktet i forbindelse med en etterforskning åpnet i januar 2022, ikke lenger straffeforfølges for dette, sier Michaela Kerr i Greater Manchester Police.

Politiinspektøren opplyser at de ikke vil kommentere saken ytterligere.

Greenwood ble første gang arrestert 30. januar i fjor, mistenkt for vold og voldtekt mot en kvinne. Han er også mistenkt for drapstrusler. Etter en periode i varetekt, ble Greenwood løslatt mot kausjon.

Manchester United-spilleren ble suspendert av klubben da det ble kjent at han var under etterforskning av politiet. Utstyrsleverandøren Nike avsluttet samarbeidet med 21-åringen.

Greenwood debuterte for storklubben under Ole Gunnar Solskjærs ledelse i mars 2019. Han står bokført med 83 Premier League-kamper og 22 scoringer.

– Han er en av de beste, om ikke den beste, avslutteren jeg har jobbet med og sett, har Solskjær uttalt.

Politisaken ble offentlig kjent i januar 2022. Manchester United-spillerens daværende kjæreste publiserte flere bilder og lydopptak på Instagram. Hun mente de beviste at Greenwood hadde utsatt henne for vold og overgrep. I løpet av få timer spredte innleggene seg over hele verden.

Innleggene ble senere fjernet, men 30. januar banket politiet på døren hjemme hos fotballspilleren og tok ham med til arresten.

Politiet i Manchester hadde sett bildene på sosiale medier, og nå mistenkte de «en person for vold og overfall», skrev de i en uttalelse.

Dag Langerød er ansvarlig redaktør for supporternettstedet United.no. Han er forundret over utviklingen i saken.

– Jeg er veldig overrasket. Dette har stått på i over ett år, så det er nesten litt vanskelig å ta innover seg at dette har skjedd. Jeg sitter igjen med ekstremt mange spørsmål. Jeg lurer på hva dette betyr, sier Langerød til VG.

– Hva gjør United? Hva betyr dette for Mason Greenwood som fotballspiller? Han er jo fortsatt en del av klubben. Han har fremdeles kontrakt med klubben. Så det blir veldig spennende å se hva som skjer fremover. Jeg tror det blir vanskelig å se forbi de lydklippene som ble delt om Greenwood i sosiale medier. Det virket veldig grovt. Så kan man liksom ikke bare glemme det heller, og den bagasjen vil han alltid ha med seg, mener Langerød.