ELENDIG START: Ståle Solbakken etter en av sine verste nedturer som trener.

Verste kvalikstart på 37 år: − Null mennesker er fredet

Han røk på et av sine verste tap som trener. Trykket øker på Ståle Solbakken etter ett av ni mulige poeng. Norge har ikke startet en kvalik verre siden 1986.

– Null mennesker er fredet som fotballtrenere, sier NRKs fotballekspert, Bengt Eriksen på VGs spørsmål.

Solbakken ble hentet for å ta Norge til det første mesterskapet siden 2000, men det er 37 år siden det norske landslaget sist startet en kvalifisering dårligere.

I 1986, i kvaliken til EM to år senere, åpnet Norge med ett poeng på tre kamper – og målforskjellen 0–5 i Tor Røste Fossens siste forsøk på å nå mesterskap. Norge slo Frankrike 2–0 i den fjerde, men endte sist i gruppen som også inneholdt Sovjetunionen, Øst-Tyskland og Island.

UTSLÅTT: Leo Skiri Østigård ligger rett ut etter Skottlands utligningsmål. Midtstopperen fikk krampe i begge legger.

Etter den tid har landslaget gjennom 17 EM- og VM- kvalifiseringer, under seks forskjellige trenere, startet med bedre resultater enn Solbakkens utgave av Norge.

– Drillo var heller ikke fredet som landslagssjef, men han vant nok kamper. Nå har ikke Ståle vunnet nok kamper til at han blir fredet. Jeg mener fortsatt ikke at vi har noen bedre landslagssjef. Men vår beste mann var ikke sitt beste i dag, mener Bengt Eriksen etter å ha sett kampen på Ullevaal.

Erling Braut Haaland scoring på straffe endte verdiløs. Norge tapte alt etter to skotske mål på 104 sekunder i sluttminuttene. Tirsdag kommer Kypros til Ullevaal.

Viaplay-ekspert Lars Tjærnås er sikker på at Solbakken sitter trygt i jobben.

– NFF har akkurat forlenget med ham og vil ha hans kompetanse over tid. Men han har en ekstremt resultatorientert jobb, og han skal måles og veies ut fra tre kriterier: Valg av lag, valg av strategi, og kampledelse underveis. Summen av de tre må gi gode nok resultater og prestasjoner over tid – og sånn sett er han selvsagt ikke fredet over lang tid, skriver Tjærnås i en melding til VG.

– Hvor lenge sitter han trygt etter ditt skjønn?

– Det er alltid umulig å si. Men på grunn av den standingen han har i NFF og spillergruppen, vil jeg være overrasket om han ikke sitter trygt i alle fall ut denne kvaliken og starten på VM-kvaliken til 2026, svarer Tjærnås.

IKKE KLAFF: Alt røk for Ståle Solbakkens Norge på Ullevaal.

– Jeg synes Solbakken situasjon er som den var før kampen. Han er landslagstrener og han har akkurat skrevet en ny og lenger kontrakt. Ståle har denne kvaliken inn i neste kvalik, mener Henning Berg, som jobbet for TV 2 på Ullevaal.

Solbakken signerte nylig en ny kontrakt til over VM i 2026. Men VGs landslagskommentator Knut Espen Svegaarden mener at Solbakken har havnet i samme problemer som Åge Hareide, Per-Mathias Høgmo og Lars Lagerbäck. Alle fullførte to kvaliker uten å komme til mesterskap.

«Han har skrevet en forlengelse av kontrakten. Men han er slett ikke fredet. For starten på denne kvalifiseringen er rett og slett for dårlig. Nå er – trolig – nok en kvalifisering ødelagt omtrent før den har begynt for Norge», skriver Svegaarden.»

«Det norske herrelandslaget vinner ikke de viktige kampene, heller ikke under Ståle Solbakken, og etter en ynkelig kollaps av historiske dimensjoner er det bare å ta samling i bunn og snu bunken på nytt», kommenterer Erlend Nesje i Aftenposten.

Knut Espen Svegaarden mener Ståle Solbakken «byttet seg ut av EM».

– Jeg ser at Ståle forteller at de gutta var slitne, da får han fortelle dem at «så slitne er dere vel ikke». Jeg er veldig lite glad i masse bytter på slutten. Det forrykker balansen i laget, sier Bengt Eriksen.

– Jeg mener han burde sagt som i gamle dager «gå det av deg». For vi bytter ikke tre stykker nå. Men selv med de tre byttene, så trodde jeg ikke at jeg skulle få se det jeg så, legger NRK-eksperten til.

Det er Rune Bratseth enig i. Den tidligere landslagskapteinen er svært kritisk til trippelbyttet av Erling Braut Haaland, Fredrik Aursnes og Patrick Berg seks minutter før slutt.

– Vi lurte alle samme på hvor han gjorde så mange bytter så tidlig, sier Viaplay-eksperten til VG.

– Årsakene til byttene kan være så mangt, men når det blir fem nye spillere på banen da stopper det meste opp, som naturlig er, sier Bratseth.

– Jeg synes byttene kom tidlig i den forstand at det var mer enn 10 minutter igjen med tillegg. Og da vet vi av erfaring at ting kan skje, sier han og legger til:

– Og da kunne i hvert fall ikke Haaland bidra noe mer. Og denne kampen måtte vi vinne. Jeg har vanskeligheter med å skjønne tankegangen, sier Rune Bratseth.