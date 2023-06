Kommentar

Solbakken skal være glad han har Haaland

ULLEVAAL STADION (VG) (Norge-Kypros 3–1) Så lenge Norge har en spiss som scorer mål i hver kamp, så vil det alltid være muligheter. Men vi får se til hva høsten bringer. Det er mange spørsmål som må besvares i løpet av det neste halve året.

Erling Braut Haaland smelte inn to goaler til i gullklokkekampen sin, og står med fenomenale 24 mål på 25 kamper for Norge. Ståle Solbakken skal være glad han har Braut Haaland. Han sørger for at det alltid vil være en viss optimisme rundt det norske herrelandslaget.

Men ellers? Tja.

Kampen mot Kypros? Godkjent, men igjen, selv om det ikke spiller så veldig stor rolle: Baklengsmål, på Kypros sin eneste målsjanse i kampens aller siste sekund.

Det ødelegger litt. Norge har sluppet inn tre mål på motstanderens tre siste målsjanser (mot Skottland og Kypros). Og sånn går det selvsagt ikke an å fortsette. Forsvaret virket solid nok det, motstanderen, Kypros, var svak. Norge hadde full kontroll. Men plutselig er Kypros gjennom, det var bare å spasere - reduseringen kom.

Og her må noe gjøres. Jeg nekter å tro at det ikke finnes bedre midtstoppere enn Stefan Strandberg og Leo Skiri Østigård i norsk fotball. Det må i det minste finnes alternativer. Vi får starte der. Keeper-situasjonen - en keeper som ikke spiller klubbkamper står, mens utfordrerne er to mann som totalt står med null landskamper.

Det er ingen god situasjon for Norge.

Norge har mange gode midtbanespillere. Men hvem passer med hvem, og hvem bør spille hvor? Jeg er veldig usikker på bruken av Alexander Sørloth som kantspiller. Han spiller ikke dårlig, langt ifra. Men han er langt bedre nærmere mål, selv om han hadde målgivende (med høyre) på Ola Solbakkens ledermål etter 12 minutter.

Da hadde for øvrig Norge vist hvor ineffektive de er i 2023 (igjen) ved å bomme på sine tre første målsjanser. Tre mål på 13 sjanser mot Kypros hjemme er ikke bra.

Seieren var selvsagt viktigst, 3–1 er et greit resultat.

Men poenget er at du alltid tar med deg det siste som skjer til neste samling, som er i september.

Jeg tror at et lag med Erling Braut Haaland trenger både en boksåpner (Martin Ødegaard), men også kantspillere som kan utfordre og slå gode innlegg.

I tillegg til keepere og midtstoppere, er alternative kanter også blitt en slags mangelvare. Ole Solbakken har mye ved seg, men det går for sent, med både han og resten av det offensive Norge. Jeg sier ikke at du på død og liv skal løpe mot mål hver eneste gang.

Men når du har så gode hodespillere som Braut Haaland og Sørloth, da forventer jeg innlegg.

Det kom ikke mange.

Denne seieren redder selvsagt ikke inntrykket av EM-kvalifiseringen så langt for Ståle Solbakken. Fire poeng på fire kamper er ikke bra nok for en nasjon som har som mål å kvalifisere seg til mesterskap.

Ståle Solbakken må ta en time-out nå. Få rensket hodet for tanker, og så samle støtteapparatet sitt etter sommeren. Ordet «evaluering» er ikke min favoritt, men tøffe diskusjoner må til, så lenge resultatene ikke står i stil med spillet, og spillet ikke står i stil med planen som er lagt på forhånd.

Først og fremst må de erkjenne at dette ikke er bra nok, la forklaringer og unnskyldninger ligge. Ja, Norge har fått dårlig betalt. Men sånn er fotballen, nådeløs på marginer, om det er det har vært for Norge i mars og juni.

Jeg tror heller de fire kampene har vist at Norge ikke er gode nok, at troppen er altfor ujevn i kvalitet - og det viser seg når motstanderen angriper det norske laget.

Du kan snakke om flaks og uflaks, tilfeldigheter og at du ikke får som fortjent. Men når Solbakkens landslag bruker 27 sjanser på å score fem mål mens motstanderen bruker 14 sjanser på å score sju mål - da blir det tynt med poeng.

Alt må strammes opp, absolutt alt.

For september, oktober og november kommer, og vi er nødt til å se helt andre takter, helt andre resultater i de gjenstående kampene.

Hvis ikke blusser diskusjonen om Ståle Solbakkens jobb opp - igjen.

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden.