DUKET FOR TETT TRENERDUELL: Arsenals Mikel Arteta og Manchester Citys Pep Guardiola, her i en kamp mellom lagene i 2021.

«Læregutten» Arteta ble kritisert for oppførselen – da sa Guardiola klart ifra

MANCHESTER (VG) Relasjonen går over 20 år tilbake i tid. Pep Guardiola (52) hjalp tenåringen Mikel Arteta (41). Så ba City-manageren selv om «merkelige» råd, før læregutten endelig fikk jobb hos mentoren. Nå er de bitre tittelrivaler.

Kortversjonen Søndag møtes Manchester City og Arsenal i Community Shield på Wembley.

Pep Guardiola og Mikel Arteta har kjent hverandre i over 20 år, men står på hver sin side som managere og rivaler for henholdsvis Manchester City og Arsenal.

De møtte hverandre for første da gang da Arteta, bare 15 år gammel, startet på Barcelonas akademi, mens elleve år eldre Guardiola styrte klubbens midtbane.

Forholdet mellom Arteta og Guardiola ble sterkt. Da Guardiola ble manager for Manchester City, ansatte han Arteta som en del av hans team. Sammen oppnådde de enorm suksess, frem til de ble rivaler da Arteta tok Arsenal-jobben i 2019. Vis mer

For når Manchester City og Arsenal møtes på Wembley til Community Shield-oppgjør søndag, handler det ikke bare om duellen mellom Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard.

Eller at sesongens første trofé skal deles ut.

Det handler vel så mye en kamp mellom to store profiler på sidelinjen som har kjent til hverandre i over to tiår.

– Vi møttes da jeg var 15 år. Han var idolet mitt, har Arsenal-manager Mikel Arteta uttalt til Sky Sports – gjengitt i Daily Mail – om Pep Guardiola.

Info Dette er Community Shield: Det første oppgjøret som kickstarter sesongen i England.

Den regjerende Premier League-mesteren møter FA cup-vinneren.

Sist sesong vant Manchester City begge disse to turneringene.

Derfor møter de Arsenal, nummer to i Premier League sist sesong.

Kampen spilles søndag klokken 17:00 og sendes på TV 3+ og Viaplay. Vis mer

NÆRT FORHOLD: Pep Guardiola og Mikel Arteta før et oppgjør mellom Manchester City og Arsenal sist sesong.

Sist sesong presset også den elleve år yngre læregutten mentoren helt til det siste i ligaen. Det holdt ikke helt inn. Men kan Guardiola vippes av tronen kommende sesong?

– Jeg tipper at Arsenal vinner ligaen denne sesongen, skriver Gary Lineker, eks scoringskonge i England og nå programleder i BBC, i en spalte i The Sun.

På en pressekonferanse tidligere denne uken, uttalte Guardiola at Wenger etablerte Arsenal i toppen av engelsk fotball.

– Og Mikel har bragt dem tilbake i den posisjonen.

Det er en helt spesiell duell som venter.

Arteta var bare 15 år da han reiste fra San Sebastián i Nord-Spania og østover for å gå på det verdensberømte La Masia-akademiet. Han ville forsøke lykken i Barcelona, der ti år eldre Pep Guardiola dikterte klubbens midtbane.

De to fant tonen og i et intervju med GQ Magazine forteller Arteta at Guardiola tok seg av ham.

Info Mikel Arteta: Født: 26. mars 1982 i San Sebastian, Spania.

Spillerkarriere: Barcelona B, Paris Saint-Germain (lån), Rangers, Real Sociedad, Everton, Arsenal.

Managerkarriere: Arsenal fra 2019. Endte på åttendeplass i hans første og andre sesong. I 2021/2022-sesongen tok laget steget opp til en femteplass. I 2022/2023 ble det andreplass bak Manchester City. Vis mer

Guardiola ble en klubblegende. Han spilte over 200 A-lagskamper. Senere ble han manager for katalanerne. Suksessen var enorm – noe han kopierte i tyske Bayern München frem til 2016.

Arteta tok aldri steget opp til Barcelonas førstelag. Det ble en tøff kamp mot en generasjon spillere som ble verdens beste, blant dem Andrés Iniesta og Xavi.

I stedet søkte Arteta lykken andre steder i Europa. Men forholdet til Guardiola forvitret ikke.

– Det var merkelig. Han ringte meg og spurte om engelske lag og hvordan man burde spille mot dem mens jeg fortsatt spilte og han var trener. Vi bygget et nært forhold, har Arteta sagt og ble nærmest lovet en jobb med mentoren i England.

Tilfeldighetene skulle også ha det til at Arteta avsluttet spillerkarrieren sommeren 2016 etter fem år i Arsenal.

Guardiola fikk jobben som Manchester City-manager og holdt sitt ord. «En som var villig til å gi livet sitt for ham», sa Arteta om hvorfor han tror han fikk tillit i Guardiolas team.

De hadde enorm suksess, men de som fulgte klubben forstod at han ville vokse seg stor nok for mer ansvar.

– Det er ikke tvil om at Arteta kan manager-yrket. Allerede i 2018 fortalte en annen City-assistent at Arteta «kan ta hvilket som helst lag. Arsenal, City, Manchester United. Han har det», sier Manchester Evening News’ City-reporter, Simon Bajkowski til VG.

Guardiola ante også «ugler i mosen». Han opplevde at Arteta ikke jublet da de lyseblå scoret mot kollegaens gamleklubb.

– Alle har drømmer og han dro til klubben sin – laget han drømmer om. Han er en Arsenal-supporter. Han spilte der og elsker klubben. Han hoppet og feiret da vi scoret mål. Med unntak av mot ett lag. Jeg hoppet og han bare satt der, sa Guardiola ifølge Independent og hadde følgende beskjed da Arteta gikk ut portene:

– «Du må fly, livet er for kort».

VANT TROFEER SAMMEN: Pep Guardiola og Mikel Arteta, her etter seieren i FA cup-finalen i 2019.

Det ble en trå Arteta-start for Arsenal fra han tok over i desember 2019. Men sist sesong løsnet det for alvor.

Arsenal toppet tabellen i 248 dager. Aldri før har et lag ledet så lenge uten å bli mester til slutt. «The Gunners» endte til slutt fem poeng bak Manchester City.

Underveis fikk han også kjenne på det enorme fokuset som kommer med suksessen. Spanjolen har et engasjement få managere utviser på sidelinjen i Premier League.

Kroppsspråket, gestikuleringen og dommerkjeft gjorde at enkelte fikk nok. Den tidligere storscoreren Alan Shearer kalte ham respektløs, ifølge The Mirror.

Guardiola mente kritikken var uberettiget.

– Når du leder ligaen forsøker de å undergrave deg for noe annet. Det er det de gjør nå. Jeg kjenner til den situasjonen, sa han ifølge The Guardian.

Det er Guardiola som har et soleklart overtak på Arteta foran Community Shield-kampen.

Manchester City har vunnet ni av ti oppgjør siden juni 2020. Søndagens kamp gir imidlertid en pekepinn på hvor lagene står foran en lang sesong.

– Ja, Guardiola har grunn til å frykte ham. Men City har vunnet ligaen fem av de seks siste sesongen og tre på rad. Jeg tror egentlig ikke City frykter så mange. Men Arsenal har definitivt blitt en verdig motstander, sier Viaplay-kommentator Kasper Wikestad.

– Men det ligger ikke an til å bli en kamp mellom to klubber denne sesongen. Det er flere som kommer til å henge med. Men Arsenal har beredt grunnen for å ta det endelige steget helt opp, det er det ikke tvil om, sier han.