United snudde etter tabbemål mot Lens

(Manchester United - RC Lens 3–1) André Onana gikk på en kjempesmell i første omgang, men United kom tilbake og vant mot franske Lens i sesongens nest siste treningskamp.

Manchester United snudde den duppende sesongoppkjøringen etter at de slo Lens 3–1 på Old Trafford, i det som trolig blir generalprøven for den toppede troppen.

«De røde djevlene» møter Athletic Bilbao allerede søndag. Det er den siste kampen i årets sesongoppkjøring, før seriestarten mot Wolverhampton 14. august.

Til tross for seieren, ble baklengsmålet det mest oppsiktsvekkende i kampen.

Nykomlingen André Onana fikk seg en real nedkjøling etter 20 minutter spill. Florian Sotoca så Uniteds nye sisteskansen plassert langt utenfor sekstenmeteren, og tok sjansen på å fyre av fra midtbanen. Kameruneren jaktet lobben, men ballen traff nettveggen før han nådde frem.

Se Florians scoring her:

Etter hvilen kom et mer påskrudd United ut på gresset. Kun tre minutter gikk før Marcus Rashford, som denne sommeren forlenget kontrakten med barndomsklubben i fem nye år, fikk utlignet for vertene og satte ballen sikkert mellom stengene.

Bare fem minutter senere satt det igjen for hjemmelaget. Antony fikk foten på ballen og sendte vertene i føringen. Casemiro spikret seieren fem korte minutter senere, da han headet ballen forbi Lens-keeper Brice Samba.

Uniteds nyeste angrepstilskudd Rasmus Højlund ble presentert i forkant av kampen foran hjemmepublikummet på Old Trafford.

