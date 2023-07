SNUDDE KAMPEN: Rosenborg tok sin tredje strake seier etter en ellevill snuoperasjon mot Odd.

Rosenborg snudde kampen etter katastrofestart

(Rosenborg – Odd 3–2) På ti minutter forsvant solen bak mørke skyer over Lerkendal. Det gjorde den også for Rosenborg – som etter en sjokkåpning fra Odd havnet to under. Et rødt kort og tre mål senere var kampen snudd.

Oppoverbakken startet omtrent før beinene hadde blitt varme – og bakken ble bratt.

På ti minutter hadde Odd allerede rukket å sette to baller bak Rosenborgs André Hansen.

Men trønderne har blitt vant til å jobbe i motbakke denne sesongen, og nå har det omsider løsnet. To mål fra Ole Sæter, ett fra Ulrik Yttergård Jenssen og et rødt kort til Odd ble oppskriften på en ellevill snuoperasjon.

– Dette var en krigeseier, og i dag står vi sammen hele gjengen. Jeg er ekstremt glad for prestasjonen. Det må vi bygge videre på, sier Sæter til TV 2 rett etter kampslutt.

Rosenborg snudde kampen på Lerkendal og tok sin tredje strake seier.

– Vi er sinnsykt skuffet. Vi skal ikke kaste vekk en 2–0 seier. Det er altfor dårlig. Rett og slett svakt av oss, sier Odd-veteran Espen Ruud.

SCORET MED TRYNET: Ulrik Yttergård Jenssen (i midten) fullførte Rosenborgs snuoperasjon og satte 3–2 – med ansiktet.

Det hele startet imidlertid på verst tenkelig vis:

På sitt første forsøk i kampen tok Odd ledelsen på Lerkendal. Allerede etter to minutter løsrev Ole Erik Midtskogen seg fra Adrian Pereira innenfor Rosenborgs 16-meter. Dennis Gjengaar slo et perfekt innlegg til spissen som enkelt dyttet inn 1–0.

Og den forferdelige åpningen skulle bli til et mareritt for trønderne.

Syv minutter etter kom Skien-lagets andre. Josef Baccay jaget en lang ball som han med én berøring la igjen til Mikael Norø Ingebrigtsen. Sistnevnte fikk stå fullstendig umarkert fra ti meter og klinke inn 2–0.

MARERITTÅPNING: Odd sjokkåpnet mot Svein Maalens Rosenborg.

Det ble fullstendig stille på Lerkendal.

Først da våknet Rosenborg, og skrudde opp tempoet, men noe nærmere Odd kom de ikke i løpet av de første 45 minuttene.

– De første ti minuttene er vi helt av, og jeg skjønner ikke hva i holder på med. Etter det tas det veldig opp, og vi kjører på uten å komme til de største sjansene. Det er bare å fortsette så skal vi snu dette, sa Sverre Nypan til TV 2 i pausepraten.

TOMÅLSSCORER: Ole Sæter utlignet til 2–2 mot Odd i annenomgang.

Og opphentingen startet med et brak. Annenomgang var ett minutt gammel da Ole Sæter ruvet høyest i været på hjørnespark og stanget kontant inn reduseringen.

Samme mann var sikker fra straffemerket et kvarter senere, og lagene var like langt.

Og da var det Odd sin tur til å jobbe i motbakke.

Solomon Owusu grep etter strupen til Edvard Tagseth da lagene havnet i håndgemeng. Det ble belønnet med rødt kort, og Odd måtte fullføre kampen med ti mann.

SÅ RØDT: Solomon Owusu ble sendt i dusjen etter et strupetak på Edvard Tagseth.

Det ble skjebnesvangert. Like etter så Diogo Tomas ut til å redde et skudd på strek, men klareringen gikk rett opp i ansiktet til Ulrik Yttergård Jenssen og inn til 3–2 for Rosenborg.

Med det var snuoperasjonen komplett.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post