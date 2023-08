Arsenal-seier etter perlescoringer: − Bare å nyte

(Arsenal-Nottingham Forest 2–1) Arsenal dominerte totalt og hadde full kontroll. Så dukket en svenske opp og skapte trøbbel for Martin Ødegaard og co.

Arsenal ledet 2–0 til pause, og hadde ballbesittelse 86–14. Bare to ganger de siste fem årene har et lag klart det samme.

Det sier noe om dominansen Arsenal hadde i den første omgangen mot Nottingham Forest.

Da kampen endelig kom i gang etter en halvtimes utsettelse, hadde Forest lite å by på.

1–0 kom ved Eddie Nketiah. Likevel må han dele scoringen med lagkamerat Gabriell Martinelli. Han snurret rundt med Forest-spillerne og serverte Nketiah som satte inn sesongens første Arsenal-mål.

Fem minutter senere. Bukayo Saka gikk innover i banen. Fra 20 meter sendte han avgårde et missil som enedte opp i lengste kryss. Utagbart for tidligere Arsenal-keeper Matt Turner.

– Dette har vi sett så mange ganger før. Det er bare å nyte hvordan han legger den oppi vinkelen. Fantastisk scoring, sa Eirik Bakke i Viasat-studio i pausen.

Så fortsatte Arsenal å kontrollere i den andre omgangen, men hadde lite å by av sjanser. Martin Ødegaard virket frisk og vartet opp med noen lekre detaljer.

Martin Ødegaard i aksjon mot Nottingham Forest.

Nysigneringen Declan Rice hadde to forsøk. Et i stanga og et som ble reddet av Turner. Forest hadde lite å komme med.

Det var til Anthony Elanga kom på banen. Den tidligere Manchester United-svensken satte fart i bortelaget, bokstavelig talt.

Han løp med ballen over hele banen og parkerte et helt Arsenal-lag. Foran mål fant han Taiwo Awoniyi som bredsidet ballen i mål.

Forest forsøkte seg på en liten sluttspurt, men kom ikke nærmere. Ødegaard avsluttet kampen med et skudd like til side for mål.

Hjemmelaget tok tre poeng og svarte opp Manchester Citys seier fra fredag.

