TAKK! Erling Braut Haaland feirer egen 1–0-scoring og klemmer mannen som sto for pasningen: Kevin De Bruyne.

Haalands drømmepartner: − Den farligste kombinasjonen i Fotball-Europa

(Sevilla-Manchester City 0–4) Erling Braut Haaland (22) brukte knappe 20 minutter på å score i sin første Champions League-kamp for Manchester City. Det tok ikke så lang tid før mål nummer to kom heller.

Jærbuen har blitt pekt ut som mannen som kan fikse Pep Guardiolas «Champions League-problem» i Manchester City. Den oppgaven innledet han helt perfekt i 4–0-seieren over Sevilla.

Haaland sto, selvfølgelig, for to av scoringene, mens Phil Foden og Ruben Dias også fikk være med i målprotokollen.

1–0 kom tidlig, da Haaland løp seg fri ved bakerste stolpe og styrte innlegget fra lagkompis Kevin De Bruyne sikkert i mål med venstrefoten.

– Den farligste kombinasjonen i Fotball-Europa akkurat nå, kommenterte TV 2s Morten Langli om City-duoen.

Haalands andre for dagen var en enkel retur. På stillingen 3–0 ble nordmannen byttet ut til fordel for Julian Alvarez.

Ifølge statistikkbyrået Opta er Haaland den fjerde spilleren som scorer i Champions League-debuten for tre ulike klubber. De tre andre er kjære fotballnavn som Fernando Morientes, Javier Saviola and Zlatan Ibrahimovic.

Haaland gjorde hat-trick i CL-debuten for Salzburg mot Genk i 2019/2020, scoret to mot PSG for Dortmund og fulgte opp med to nye tirsdag kveld.

UTENFOR: Erling Braut Haaland forsøker seg med en heading etter et innlegg fra Kevin De Bruyne. 1–0: Erling Braut Haaland styrer inn Manchester Citys første mål.

Scoringsfenomenet er allerede oppe i tolv mål for City, som tirsdag gikk i gang med et nytt forsøk på å bryte klubbens Champions League-forbannelse.

– Rett sted, rett tid, hele tiden, skriver den gamle engelske landslagsspissen Gary Lineker og kaller det «galskap».

Optas tallknuser Duncan Alexander påpeker at Haaland har scoret flere CL-mål enn Leeds, og at det bare er 31 spillere som har flere mål enn nordmannen siden turneringen så dagens lys i 1992.

I Champions League står nordmannen med ekstreme 25 mål på 20 kamper. Han tangerte – og senere passerte – spillere som Paul Scholes, Luis Figo og Gonzalo Higuaín i antall CL-mål – spillere med henholdsvis 124, 103 og 83 kamper.

Robin van Persie og Hernan Crespo er superspisser som har like mange CL-mål som den norske giganten.

Det skal riktignok løpes noen meter før Cristiano Ronaldos 140 CL-mål er truet, men Haaland har definitivt tatt opp jakten.

Tirsdagens målnotering var ikke helt ulikt den duoen De Bruyne-Haaland sto for i 1–1-oppgjøret mot Aston Villa lørdag:

Også i Premier League-åpningen mot West Ham ble Haaland servert av De Bruynes eksepsjonelle fotarbeid – da med en stikker i bakrom.

Både mot Newcastle og Crystal Palace scoret Haaland i situasjoner som oppsto etter at De Bruyne hadde sendt ballen med bananskru inn i feltet.

– Den første bortekampen er veldig viktig. Du må sette tonen og det gjorde vi i dag. En god prestasjon og en god seier, sier Kevin De Bruyne til BT Sport.

Haaland fortsetter å vekke oppsikt med ekstremt få touch per scoring. I første omgang mot Sevilla hadde han bare fem pasninger og fire avslutninger.

Sevilla har startet uten seier på de fire første ligakampene i Spania.

PS! Dortmund slo FC København 3–0 i den andre kampen i Gruppe G.