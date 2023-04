Wendie Renard (til v.) ledet spilleropprøret som førte til at Corinne Diacre fikk sparken som Frankrikes landslagssjef. Frankrikes fotballforbund betaler Diacre 10 millioner kroner som sluttavtale.

Sparkede Diacre får 10 millioner fra Frankrikes fotballforbund

Corinne Diacre får vel 10 millioner kroner fra Frankrikes fotballforbund etter at hun forrige måned fikk sparken som landslagssjef for kvinner.

Det er klart etter at partene ble enige om en avtale. Diacres advokat Christope Ayela bekreftet sportsavisen L'Equipes opplysninger om at fotballforbundet betaler henne 870.000 euro.

Det tilsvarer lønn ut kontraktstiden (til august 2024), samt en ekstra årslønn og en prosentandel av bonuser hun kunne ha sikret seg dersom Frankrike hadde vunnet årets VM og neste års OL på hjemmebane.

– Hun er lettet over denne avtalen, som setter henne i stand til å gå videre og se fram mot nye oppgaver innen fotballen, sier Ayela til nyhetsbyrået AFP.

Han understreker at det var viktig å få kompensasjon for skaden på hennes omdømme.

Diacre fikk sparken etter et spilleropprør. Landslagskaptein Wendie Renard sa at hun ikke ville spille videre for landslaget så lenge det ble ledet av Diacre, og stjernespissene Kadidiatou Diani og Marie-Antoinette Katoto fulgte hennes eksempel.

Diacre ble etterfulgt av Herve Renard, som har fått oppgaven med å lede laget i VM og OL.