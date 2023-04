Sander Berge skjøt Sheffield United tilbake til Premier League

(Sheffield United – West Bromwich 2–0) Sheffield United er tilbake i det gode selskap etter to sesonger i Championship. Norske Sander Berge (25) markerte seg med scoring når det gjaldt som mest.

Nordmannen ble spilt frem på åpent mål og hadde ingen problemer med å banke inn 1–0 etter timen var spilt. Midtstopper Anel Ahmedhodzic fastsatte sluttresultatet til 2–0 et kvarter senere.

Se video av Berges scoring øverst i saken.

1 / 4 forrige neste fullskjerm

Seieren gjør at Sheffield United er sikret annenplassen i Championship og Premier League-spill neste sesong. «The Blades» har nå syv poeng ned til nærmeste konkurrent, noe som betyr at de ikke kan tas igjen på tabellen.

Dermed ble det to år på nivå to for Sander Berge og co. De røde og hvitkledde tilbrakte over ti år nedover i det engelske divisjonssystemet, før de rykket opp til Premier League i 2017. Etter å ha imponert med en sterk niendeplass i sin første sesong tilbake på toppnivå, havnet de helt sist på tabellen året etter.

Sheffield United klarte ikke å rykke opp på første forsøk etter en femteplass i Championship forrige sesong. Sander Berge ble lenge ryktet bort fra klubben, men ble værende og har denne sesongen markert seg med seks mål og fem målgivende.

Berge kom til Sheffield United fra belgiske Genk i 2020. Han har også spilt for Asker og Vålerenga i Norge.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post